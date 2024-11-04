تركيا تتوقع تجاوز مبادلاتها التجارية مع السعودية 8 مليارات دولار العام الحالي

إسطنبول – الأناضول: توقع وزير التجارة التركي، عمر بولاط، أن تسجل تركيا والسعودية العام الجاري رقماً قياسياً في حجم التجارة المتبادلة ليتجاوز الـ8 مليارات دولار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بولاط أمس الأول خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي-السعودي الذي نظمه مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي في إسطنبول.

كما أشاد بولاط بالارتقاء المستمر الذي تشهده العلاقات التركية-السعودية في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصاد والتجارة والطاقة والدفاع، وقال إن هدف البلدين بشأن عام 2025 سيتمثل في تجاوز عتبة الـ10 مليارات دولار.

وأوضح أن المقاولين الأتراك أنجزوا حتى الآن بنجاح 420 مشروعاً بقيمة 30 مليار دولار في السعودية، مشيراً إلى أنهم فازوا خلال أول 9 أشهر من العام الجاري بأكبر عدد من مناقصات البناء على مستوى العالم في السعودية.

وكشف أن قيمة العقود المبرمة في هذه الفترة بلغت 2.3 مليار دولار، معرباً عن أمله في أن يتجاوز هذا الرقم الـ3 مليارات دولار حتى نهاية العام. كما لفت إلى وجود 1400 مستثمر سعودي يعملون في تركيا حالياً تبلغ قيمة استثماراتهم 2 مليار دولار في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات.

من جانبه أشاد وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، الذي شارك في المنتدى حيث تم توقيع عشر اتفاقيات تعاون تجاري بي البلدين، بمكانة تركيا وقصة نجاحها في قطاع الخدمات، مؤكداً أن جودة المنتجات التركية لها مكانة مميزة لدى مواطني ورجال أعمال المملكة.

ولفت إلى وجود «أشياء يجب أن نتعلمها من المكانة التي وصلت إليها تركيا وقصة نجاحها في قطاع الخدمات على وجه الخصوص».وشدد القصبي على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين ومناقشة سبل التغلب على التحديات التي تواجههما خلال هذه المنتديات.

ودعا رجال الأعمال الأتراك إلى المساهمة في التحول الكبير الذي تشهده السعودية في الوقت الحالي.

على صعيد آخر قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، محمد فاتح كاجر، إن صادرات بلاده من المنتجات ذات التكنولوجيا المتوسطة والعالية تقترب من 100 مليار دولار العام الحالي ارتفاعاً من 97.3 مليار دولار العام الماضي.

وحسب بيانات هيئة الإحصاء التركية واصلت صادرات تركيا من المنتجات ذات التكنولوجيا المتوسطة والعالية نموها خلال السنوات العشر الماضية. فقد بلغت صادرات تركيا من هذه المنتجات 53.1 مليار دولار في عام 2013، وارتفعت إلى 60.1 مليار دولار في عام 2017، وتجاوزت 77.4 مليار دولار في عام 2021. ووصلت إلى 88.7 مليار دولار في عام 2022.

وفي الشهور التسعة الأولى من هذا العام بلغت صادرات المنتجات ذات التكنولوجيا المتوسطة والعالية 73.4 مليار دولار.