تركيا تجري “محادثات فنية” مع إسرائيل لخفض التوترات بشأن سوريا

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أثناء مقابلة مع رويترز، في بروكسل. 4 أبريل 2025

إسطنبول: أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، أن بلاده تجري محادثات على المستوى الفني مع إسرائيل لخفض التوترات بشأن سوريا، لكنها لا تتحرك نحو تطبيع العلاقات.

وتعد تركيا من الداعمين الرئيسيين لتحالف الفصائل بقيادة إسلاميين في سوريا، الذي تمكّن من الإطاحة ببشار الأسد، في كانون الأول/ديسمبر، بعد نحو 14 عاماً من الحرب الأهلية.

وأثار النفوذ التركي في سوريا قلق إسرائيل، التي شنت غارات جوية وتوغلات برية لإبعاد القوات الحكومية السورية عن حدودها.

وقال فيدان لقناة “سي أن أن تورك” التلفزيونية: “الآن، بينما نقوم بعمليات معينة في سوريا، يتعيّن أن يكون هناك آلية تفادي صدام في مرحلة معينة مع إسرائيل، التي تحلق طائراتها في تلك المنطقة، تماماً كما نفعل مع الأمريكيين والروس”.

وأضاف: “طبعاً، إنه أمر طبيعي أن يكون هناك اتصالات على المستوى الفني لتأسيس ذلك”.

لكن فيدان استبعد أن يكون هناك تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، خاصة بعد أن تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الحرب التي شنتها إسرائيل على “حماس” في غزة.

وأوقفت تركيا تعاملاتها التجارية مع الدولة العبرية، واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بممارسة “إرهاب الدولة” و”الإبادة الجماعية” في غزة، وذلك منذ هجوم “حماس” في 7 تشرين الأول/اكتوبر على إسرائيل عام 2023.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عرض، الإثنين، التوسط بين إسرائيل وتركيا، بينما كان مجتمعاً إلى حليفه بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، مشيراً إلى “علاقاته الرائعة” مع أردوغان.

(أ ف ب)