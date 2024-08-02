تركيا تحجب إنستغرام بدون إبداء أسباب

أنقرة: قالت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية (بي.تي.كيه) اليوم الجمعة إنه تم حجب منصة إنستجرام للتواصل الاجتماعي، بدون إبداء أسباب أو تحديد مدة الحجب الذي جعل تطبيق المنصة على الهاتف المحمول غير متاح أيضا.

تأتي هذه الخطوة بعد تصريحات لرئيس دائرة الاتصال لدى الرئاسة التركية فخر الدين ألتون يوم الأربعاء انتقد فيها المنصة بسبب ما وصفه بقرارها منع منشورات التعازي في اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال ألتون على منصة إكس “إنها رقابة بكل بساطة”، مضيفا أن منصة إنستجرام لم تعز قرارها إلى أي انتهاك للسياسة.

ولم تدل ميتا بلاتفورمز، الشركة الأم للمنصة، بأي تعليق بعد سواء على الحجب أو تصريحات ألتون.

ونشرت الهيئة التركية القرار الصادر في الثاني من أغسطس آب على موقعها الإلكتروني.

(رويترز)