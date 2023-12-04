سياسة | دولي | تركيا

تركيا تحذر من “عواقب وخيمة” إذا حاولت إسرائيل ملاحقة مسؤولي حماس في الخارج

4 - ديسمبر - 2023

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في أنقرة في يوليو الماضي- (أ ف ب)

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أنقرة: قال مسؤول في المخابرات التركية، اليوم الإثنين، إن تركيا حذرت إسرائيل من “عواقب وخيمة” إذا حاولت ملاحقة مسؤولين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خارج الأراضي الفلسطينية بما في ذلك في تركيا.

وأضاف المسؤول “تم توجيه التحذيرات اللازمة للمحاورين بناء على أنباء تتعلق بتصريحات لمسؤولين إسرائيليين، وجرى إبلاغ إسرائيل بأن (مثل هذا التصرف) ستكون له عواقب وخيمة”.

وكان رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار قال في تسجيل بثته هيئة البث العامة الإسرائيلية، أمس الأحد، إن إسرائيل ستلاحق حركة حماس في لبنان وتركيا وقطر حتى لو استغرق الأمر سنوات.

(رويترز)

 

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  1. يقول علي صالح:
    ديسمبر 5, 2023 الساعة 7:54 ص

    إردوغان مخادع يرسل سلاح وطائرات بدون طيار وكل الدعم لاوكرانيا التي تتحالف مع الصهاينة ويسهل حركة النقل للصهاينة عبر الموانئ التركية ..

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  2. يقول بلاريج المناضل:
    ديسمبر 5, 2023 الساعة 10:29 ص

    ينتقد البعض أردوغان لأنه لم يقطع علاقات بلاده الإستراتيجية مع إسرائيل. ولاينتقد هذا البعض أنظمة المتاجرة التي تخصص أكبر الميزانيات للتسليح ولا ترسل بندقية واحدة إلى الفلسطينيين.

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