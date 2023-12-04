تركيا تحذر من “عواقب وخيمة” إذا حاولت إسرائيل ملاحقة مسؤولي حماس في الخارج

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في أنقرة في يوليو الماضي- (أ ف ب)

أنقرة: قال مسؤول في المخابرات التركية، اليوم الإثنين، إن تركيا حذرت إسرائيل من “عواقب وخيمة” إذا حاولت ملاحقة مسؤولين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) خارج الأراضي الفلسطينية بما في ذلك في تركيا.

وأضاف المسؤول “تم توجيه التحذيرات اللازمة للمحاورين بناء على أنباء تتعلق بتصريحات لمسؤولين إسرائيليين، وجرى إبلاغ إسرائيل بأن (مثل هذا التصرف) ستكون له عواقب وخيمة”.

وكان رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار قال في تسجيل بثته هيئة البث العامة الإسرائيلية، أمس الأحد، إن إسرائيل ستلاحق حركة حماس في لبنان وتركيا وقطر حتى لو استغرق الأمر سنوات.

(رويترز)