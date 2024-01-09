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تركيا تحظر بث مسلسل تلفزيوني شهير أثار “جدلاً علمانياً دينياً” وحاز أعلى عدد من الشكاوى خلال 30 عاماً

9 - يناير - 2024

صورة من الأرشيف لمنقبة تركية في مركز اقتراع انتخابي- ا ف ب

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إسطنبول: مُنع بث مسلسل تلفزيوني تركي شهير، هذا الأسبوع، بعد أن فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في البلاد حظراً مؤقتاً على بثه، بسبب الإضرار بـ “القيم الوطنية والأخلاقية”.

وتدور أحداث مسلسل “براعم الورد القرمزي” (kizil goncalar)، الذي يعرض على قناة “فوكس تي في”، حول الشقاق بين الجماعات العلمانية وتلك الدينية المحافظة في تركيا.

واكتسب المسلسل شهرة كبيرة بعد أن وصل عدد مشاهدات حلقتيه الأولى والثانية إلى ما يقرب من 12 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب.

ويسلّط المسلسل الضوء على نمط الحياة المنعزلة إلى حد كبير، للمجتمعات أو الطوائف الإسلامية في البلاد.

وفرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون حظراً مدته أسبوعين على بث المسلسل، بالإضافة إلى فرض غرامة عليه.

وقال مسؤول في المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بشرط عدم الكشف عن هويته، إن المجلس تلقى ما يقرب من 32 ألف شكوى فردية ضد المسلسل التلفزيوني، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في تاريخ المجلس الرقابي الممتد لـ30 عاماً.

(د ب أ)

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