تركيا تريد اتفاقاً جديداً مع العراق لاستئناف تشغيل خط أنابيب النفط

أنقرة – رويترز: قال مسؤول تركي كبير لرويترز أمس الإثنين إن بلاده تريد التفاوض مع العراق على اتفاق جديد لاستئناف عمليات خط أنابيب نفطي بين البلدين بعد توقفها أثناء خلاف على صادرات عراقية غير مصرح بها.

وذكرت تركيا في قرار نشر في الجريدة الرسمية التركية أمس أن العمل باتفاقية خط أنابيب النفط الحالية بين تركيا والعراق، والتي تعود إلى السبعينيات، وكل البروتوكولات أو المذكرات الملحقة بها سيتوقف في 27 يوليو/تموز 2026.

ويعمل العراق وتركيا على استئناف تدفقات النفط من خط أنابيب يمتد من كركوك في إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي والذي كان ينقل 1.6 مليون برميل يومياً. وأوقفت تركيا التدفقات في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار لبغداد عن صادرات غير مصرح بها من 2014 إلى 2018.

وطعنت تركيا على قرار الغرفة.

وأعلنت تركيا استعدادها لاستئناف العمليات، لكن المحادثات المتعلقة بذلك واجهت عقبة في مارس/آذار بشأن المدفوعات والعقود.

وقال المسؤول إن خط الأنابيب لديه إمكانات ليصبح «فعالاً واستراتيجياً جدا في المنطقة». وأضاف أن تركيا استثمرت بكثافة في صيانة خط الأنابيب، مشيراً إلى أهميته لمشروعات إقليمية مثل «طريق التنمية»، وهو ممر تجاري مزمع سيشمل تركيا والعراق.

وترى تركيا أن مبادرة «طريق التنمية» فرصة لتمديد خط الأنابيب جنوباً. وخصصت بغداد تمويلاً مبدئياً للمشروع في 2023.

ويتضمن مشروع «طريق التنمية» بناء طريق سريع وخط سكة حديدية يمتد من مدينة البصرة إلى الحدود التركية، ثم إلى أوروبا لاحقاً.

وأردف المسؤول يقول «ستعود مرحلة جديدة ونشطة لخط الأنابيب العراقي التركي بالنفع على البلدين والمنطقة ككل»، لكنه لم يوضح ما الذي تريد أنقرة أن يتضمنه الاتفاق الجديد.