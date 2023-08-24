اقتصاد | أخبار

تركيا تزيد معدل الفائدة وسط ضغوط الليرة والتضخم

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

إسطنبول: رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة الرئيسي بشكل كبير في ثاني زيادة خلال شهرين للسيطرة على انخفاض قيمة الليرة ومخاطر تراجع التضخم.

وأدت زيادة معدل الفائدة بواقع 750 نقطة أساس إلى وصول معدل الريبو لفترة أسبوع إلى 25%.

وأجرى البنك المركزي ومقره أنقرة أول زيادة منذ أذار/ مارس 2021 في حزيران/ يونيو في عهد المحافظ الجديد، مما رفع التوقعات بالعودة للسياسة المحافظة على عكس الضغط الحكومي بخفض المعدلات.

وقال البنك في بيان إنه سوف “يواصل عملية تشديد السياسة النقدية لإرساء مسار لتراجع التضخم في أقرب وقت ممكن”.

وكان التضخم التركي يقترب من 50% في تموز/ يوليو، بحسب معهد الإحصاء الرسمي.

وارتفعت الليرة التركية بشكل طفيف أمام الدولار الأمريكي واليورو عقب زيادة معدل الفائدة.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

تباطؤ التضخم في المغرب إلى 4.9% على أساس سنوي في يوليو
22 - أغسطس - 2023
لبنان على شفير فوضى شاملة… ما العمل؟
6 - أغسطس - 2023
تراجع التضخم السنوي في المغرب إلى 5.5% خلال يونيو
21 - يوليو - 2023
انخفاض التضخم في الولايات المتحدة.. بشرى أم تهديد مقبل؟ 
16 - يوليو - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية