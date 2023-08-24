تركيا تزيد معدل الفائدة وسط ضغوط الليرة والتضخم

إسطنبول: رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة الرئيسي بشكل كبير في ثاني زيادة خلال شهرين للسيطرة على انخفاض قيمة الليرة ومخاطر تراجع التضخم.

وأدت زيادة معدل الفائدة بواقع 750 نقطة أساس إلى وصول معدل الريبو لفترة أسبوع إلى 25%.

وأجرى البنك المركزي ومقره أنقرة أول زيادة منذ أذار/ مارس 2021 في حزيران/ يونيو في عهد المحافظ الجديد، مما رفع التوقعات بالعودة للسياسة المحافظة على عكس الضغط الحكومي بخفض المعدلات.

وقال البنك في بيان إنه سوف “يواصل عملية تشديد السياسة النقدية لإرساء مسار لتراجع التضخم في أقرب وقت ممكن”.

وكان التضخم التركي يقترب من 50% في تموز/ يوليو، بحسب معهد الإحصاء الرسمي.

وارتفعت الليرة التركية بشكل طفيف أمام الدولار الأمريكي واليورو عقب زيادة معدل الفائدة.

(د ب أ)