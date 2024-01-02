تركيا: تسجيل رقم قياسي للصادرات عند 256 مليار دولار

■ أنقرة – الأناضول: قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن صادرات بلاده في 2023 سجلت رقماً قياسياً في تاريخ الجمهورية بارتفاعها 0.6 في المئة مقارنة بالعام الذي قبله وتحقيقها 255 ملياراً و809 ملايين دولار. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان أمس الثلاثاء خلال مشاركته في برنامج الإعلان عن أرقام الصادرات للعام 2023.

وأضاف «حققنا هدف البرنامج الاقتصادي متوسط المدى برفع الصادرات إلى 255 مليار دولار في 2023»، مشيراً إلى أن متوسط عائدات الصادرات الشهرية يبلغ حالياً 21.3 مليار دولار، بعد أن كان 3 مليارات دولار في عام 2002.

وأكد عزم حكومته على رفع صادرات تركيا من البضائع والخدمات إلى أكثر من 375 مليار دولار في 2024، مشدداً على أن بلاده تمتلك الإمكانات اللازمة لتحقيق هذا النجاح.

وأضاف «يحتل الاتحاد الأوروبي الذي يعد أكبر شريك لنا في الصادرات المركز الأول مرة أخرى بإجمالي 104.3 مليار دولار. وزادت صادراتنا إلى الدول الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.3 في المئة، وكذلك زادت صادراتنا إلى دول الشرق الأدنى والشرق الأوسط بنسبة 1.7 في المئة». وتابع القول «هدفنا ألا نترك بلدا لا يعرف المنتجات التركية».

وتطرق إلى العجز التجاري الخارجي وعجز الحساب الجاري، لافتا إلى بدء الانخفاض المستدام فيهما خلال الأشهر الخمسة الماضية، مؤكدا أن التحسن سيستمر في الفترة المقبلة. وأردف «نهدف إلى خفض التضخم إلى خانة الآحاد مجدداً دون تقديم تنازلات في الإنتاج والتوظيف والنمو الاقتصادي». وأضاف: «اعتبارا من النصف الثاني من العام، إذا لم يطرأ أي حدث استثنائي جديد على الاقتصاد العالمي، فسنرى آثار سياساتنا الإيجابية بشكل أكثر وضوحا فيما يخص خفض معدلات التضخم». واستطرد «في الفترة بين عامي 2012-2022، بلغ نمو الاقتصاد العالمي بمعدل متوسط قدره 3.4 في المئة سنوياً، بينما سجل الاقتصاد التركي في نفس الفترة نمواً متوسطاً قدره 6 في المئة سنوياً.

وصرح الرئيس أردوغان أنه حتى وباء كورونا الذي أثر بشدة على العالم أجمع واضطرابات سلاسل التوريد العالمية والحرب بين روسيا وأوكرانيا وأزمة المواد الخام والطاقة، لم تتمكن من إبطاء وتيرة الاقتصاد التركي.

ولفت إلى أن تركيا هي ثاني دولة في مجموعة العشرين من حيث النمو السريع في الاقتصاد، مضيفاً «ارتفعت حصتنا من الصادرات العالمية إلى 1 في المئة في عام 2021، وإلى 1.02 في المئة في عام 2022. وفي الربعين الأول والثاني من عام 2023، ارتفع هذا المعدل إلى 1.03 في المئة».

و قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، أن بلاده تهدف لزيادة صادراتها في 2024 إلى 267 مليار دولار، وإلى 302 مليار دولار في 2026.

وأوضح أن الأداء القوي للصادرات ساهم في تسجيل زيادة بمعدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام الماضي بواقع 5.9 في المئة، ليحافظ بذلك على نموه المتواصل للربع السنوي الـ13 على التوالي.

وقال: «مع هذا الأداء، احتلت تركيا المركز الثاني في مجموعة العشرين بعد الهند».