تركيا: تصريحات وزير خارجية إسرائيل “وقحة وتتضمن أكاذيب”

أنقرة: قالت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، إن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يواصل “تصريحاته الوقحة التي تتضمن أكاذيب وافتراءات”.

جاء ذلك في بيان للوزارة تعليقا على منشور كاذب ومهين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نشره وزير الخارجية الإسرائيلي على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الخارجية التركية “مثل هذه التصريحات لا يمكن أن تغير الأجندة الحقيقية في المنطقة”.

وتابعت الخارجية التركية: “الحكومة الإسرائيلية تحاول إطالة عمرها في السلطة من خلال قتل الفلسطينيين الأبرياء؛ وسياساتها تتسبب بالاضطرابات وعدم الاستقرار في المنطقة”.

وأردفت: “على الحكومة الإسرائيلية أن تضع حدا فوريا للقمع في قطاع غزة، وأن توافق على وقف دائم لإطلاق النار”.

وأكدت الخارجية التركية على مواصلة أنقرة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

(الأناضول)