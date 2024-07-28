تركيا تصعد لهجتها ضد الاحتلال الإسرائيلي وتهدد بالتدخل لدعم الفلسطينيين

أنقرة: صعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لهجته ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث اقترح تدخل تركيا بالنيابة عن الفلسطينيين، ربما بدعم عسكري، بطرق مشابهة لما فعلته في صراعات أخرى.

وقال أردوغان في مسقط رأسه بمدينة “ريزة” اليوم الأحد “يجب أن نكون أقوياء للغاية حتى لا تتمكن إسرائيل من فعل هذه الأشياء بفلسطين… مثلما دخلنا كاراباخ وليبيا، قد نفعل الشيء نفسه هنا. لا يوجد شيء لا يمكننا القيام به. يجب أن نكون أقوياء للغاية”. وتحدث اردوغان بغموض ولم يشر إلى أنه يدرس أي عمليات عسكرية في الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. ومع ذلك، تؤكد تصريحاته العداء المتنامي لإسرائيل وقد تتسبب في اضطرابات في أسواق المال التركية هذا الأسبوع، وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء.

(وكالات)