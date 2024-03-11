تركيا.. تصميم فستان زفاف باستخدام 8 آلاف شرنقة حرير

ديار بكر: صممت شركة تركية فستان زفاف باستخدام نحو 8 آلاف من شرانق دودة القز في ولاية دياربكر جنوب شرقي البلاد.

ويأتي قضاء “كولب” في دياربكر في صدارة مراكز تربية دود القز في تركيا.

وغطت المنطقة العام الماضي نحو 70 بالمئة من إنتاج البلاد من الشرانق الطازجة المستخدمة في صناعة الحرير.

ومؤخرا قامت شركة متخصصة في انتاج فساتين الزفاف تعمل في المنطقة بتصميم فستان باستخدام نحو 8 آلاف شرنقة للفت الأنظار إلى قضاء كولب.

وفي حديث للأناضول قال صاحب الشركة، محمد قايماق، إنهم يعملون في هذا المجال منذ نحو 15 عاما.

وأوضح أنهم يعتزمون عرض الفستان المصمم باستخدام شرانق الحرير في عرض أزياء سينظمونه في وقت لاحق.

وذكر قايماق أن إنتاج الفستان تم باستخدام نحو 8 آلاف شرنقة تزن 4 كغ.

وأفاد أن إنجاز الفستان تم في غضون 4 أيام بمجهود يدوي بمشاركة 10 عاملين.

ولفت إلى أنه في حال ورود طلبات فإنهم مستعدون للإنتاج التجاري من هذا الفستان المصنوع من الشرانق.

(الأناضول)