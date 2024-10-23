تركيا تضرب أهدافا لحزب العمال الكردستاني في العراق وسوريا بعد هجوم أنقرة

أنقرة: أعلنت وزارة الدفاع التركية أنّ قواتها قصفت “32 هدفا” لحزب العمال الكردستاني وحلفائه في شمال العراق وسوريا، بعد هجوم دام على مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في العاصمة أنقرة.

وقالت الوزارة “عملا بحقوقنا في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، تمّ تنفيذ عملية جوية ضدّ أهداف إرهابية في شمال العراق وسوريا في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، وما مجموعه 32 هدفا تابعا للإرهابيين تمّ تدميرها بنجاح”، مشيرة إلى أنّ هذه “العمليات الجوية مستمرة”.

وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، قد قال في وقت سابق إن من المرجح بقوة أن المهاجمين أعضاء من الحزب.

(وكالات)