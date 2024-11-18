تركيا تعتزم إلغاء دعم الكهرباء لكبار المستهلكين وتشدد الرقابة على صناعة الكحول لمنع التهرب الضريبي

إسطنبول – رويترز: ذكرت الجريدة الرسمية في تركيا أن أنقرة ستلغي الدعم الحكومي عن كبار مستهلكي الكهرباء في القطاعين السكني والتجاري اعتباراً من فبراير/شباط المقبل.

وقالت إنه سيتم إسقاط الدعم عن المستهلكين الذين يزيد استهلاكهم عن خمسة آلاف كيلووات ساعة سنوياً، بينما سيتم تحديد سقف الدعم للمستخدمين الصناعيين والقطاعين العام والخاص عند 15 ألف كيلووات ساعة سنوياً.

وسيُعفى مستخدمو القطاع الزراعي من قرار إلغاء. وتشمل الإعفاءات الأخرى أماكن العبادة والجمعيات الخيرية ومنظمات الإغاثة من الكوارث.

وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن المستهلكين الكبار للكهرباء يمثلون نحو ثلاثة في المئة من إجمالي 40 مليون عميل سكني.

وتقدم تركيا دعماً لاستخدام الكهرباء منذ سنوات عديدة، ويقول المسؤولون الحكوميون مراراً إن الأسر لديها طاقة أرخص من تلك الموجودة في الدول المجاورة.

على صعيد بدأت تركيا عمليات فحص مخزون في 100 موقع لشركات صناعة وتسويق الكحول، وذلك في إطار حملتها المستمرة للقضاء على التهرب الضريبي، وفقا للحكومة ووسائل إعلام رسمية.

وفي منشور على إكس، قال وزير المالية محمد شيمشك «ستُجرى عمليات تفتيش ضريبية على شركات قطاع الكحول الكبرى التي وُجد أن فيها تناقضات بعد عمليات فحص المخزون في الموقع».

وذكرت وكالة الأناضول الحكومية أن الشركات الخاضعة للتفتيش، بما في ذلك بعض أكبر منتجي الكحول في البلاد، يبلغ إجمالي مبيعاتها 100 مليار ليرة (2.91 مليار دولار).

ويأتي التركيز على قطاع الكحول وسط جهد حكومي أوسع نطاقا لإلقاء الضوء على الاقتصاد غير الرسمي والتعرف على أوجه التهرب الضريبي.

(الدولار يساوي 34.42 ليرة).