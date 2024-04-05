تركيا.. توقيف 8 أشخاص مشتبهين بالعمل مع الموساد الإسرائيلي

أنقرة: أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، توقيف 8 أشخاص على خلفية الاشتباه بعملهم لصالح المخابرات الخارجية الإسرائيلية “الموساد”.

جاء ذلك في بيان نشره يرلي قايا الجمعة، عبر حسابه على منصة إكس، مبينا فيه أن العملية تمت بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية.

وأوضح الوزير أن توقيف المشتبهين جرى على خلفية قيامهم بجمع معلومات عن أفراد وشركات في تركيا تستهدفها المخابرات الإسرائيلية، وبنقل المعلومات والوثائق إلى عناصر المخابرات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن السلطات القضائية التركية قررت حبس اثنين من المشتبه بهم، ووضع 6 منهم تحت المراقبة العدلية.

وذكر أن الوزارة تتعقب مختلف أنشطة التجسس داخل تركيا، مشددا بالقول: “لن نسمح أبدًا بأنشطة التجسس التي يراد القيام بها ضد وحدتنا الوطنية وتضامننا داخل حدود بلادنا”.

وهنأ يرلي كايا مكتب المدعي العام في إسطنبول وأعضاء جهاز الاستخبارات والشرطة التركية على جهودهم في نجاح العملية.

وبحسب مصادر أمنية، فإن المحقق الخاص “أي.إي.تي” الذي تم توقيفه وزوجته كانا ينقلان معلومات إلى المخابرات الإسرائيلية، وأنهما شكلا شبكة من 9 أشخاص تنفيذاً لتعليمات “الموساد”.

ونتيجة لجهود جهاز الاستخبارات التركية تبين أن الزوجين على علاقة بالموساد بين عامي 2011-2020 وبدأ الجهاز عمله لتفكيك الشبكة.

وعقد “أي.إي.تي” اجتماعات سرية وجهًا لوجه مع عملاء الموساد الذين يستخدمون الأسماء المستعارة Jorg Neubach وGavin Alto في فيينا وزيورخ وميونخ وفرانكفورت وبرلين.

وتبين أن المشتبه “أي.إي.تي” رغم علمه بأن هؤلاء الأشخاص عملاء للموساد استمر في العمل معهم لمدة 9 سنوات تقريبًا وحصل على مبلغ كبير من المال مقابل عمله.

(الأناضول)