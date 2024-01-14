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تركيا تعتقل لاعب كرة قدم إسرائيليا بتهمة دعم الحرب في غزة- (فيديو)

منذ 27 دقيقة

جمهور أنطاليا سبور يطالبون بطرد اللاعب الإسرائيلي من النادي

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إسطنبول: اعتقلت تركيا الأحد لاعب كرة قدم إسرائيليا بتهمة “التحريض العلني على الكراهية” بعد أن وضع على معصمه رسالة تتعلق بالصراع بين إسرائيل وحركة حماس خلال مباراة في دوري الدرجة الأولى التركي حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.
وأعلن وزير العدل التركي فتح تحقيق بتهمة “التحريض العلني على الكراهية” ضد لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساغيف ييهيزكيل الذي استبعده أيضا ناديه أنطاليا سبور.

(أ ف ب)

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