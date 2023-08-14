سياسة | دولي | تركيا

تركيا تعزز اتصالاتها بشأن صفقة الحبوب قبل اجتماع أردوغان وبوتين

منذ ساعتين

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أنقرة: قال مصدر دبلوماسي، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن تركيا كثفت محادثاتها مع أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن صفقة الحبوب استعدادا للاجتماع المحتمل بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف المصدر “كثفت تركيا الجهود الدبلوماسية متعددة الأطراف مع أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بصفقة الحبوب. وتشارك وزارات الخارجية والدفاع والتجارة في هذا الجهد”، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال المصدر “قبل اجتماع أردوغان وبوتين، تم تكثيف العمل لحسم المشاكل التي تواجه تنفيذ مبادرة الحبوب”.

ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة “ميلييت” التركية أن بوتين سيزور تركيا “في الأيام المقبلة”.

كما أفادت قناة “ايه هابر” التلفزيونية التركية بأنه في حال لم يقم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة تركيا، سيقوم أردوغان بالسفر إلى الاتحاد الروسي بدلا من ذلك.

(د ب أ)

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