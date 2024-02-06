إصابة 6 أشخاص بإطلاق نار أمام محكمة في إسطنبول ومقتل منفذي الهجوم- (صور وفيديوهات)

إسطنبول: قالت السلطات التركية الثلاثاء إن ستة أشخاص، من بينهم ثلاثة من أفراد الشرطة، أصيبوا في محاولة لشن هجوم إرهابي أمام محكمة في إسطنبول، مضيفة أن منفذي الهجوم قتلا في تبادل لإطلاق النار.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في تدوينة عبر منصة “إكس”، إنه يُعتقد أن مطلقي النار، وهما امرأة ورجل، ينتميان إلى جبهة/حزب التحرير الشعبي الثوري اليسارية. وأطلقا النار على نقطة تفتيش للشرطة بالقرب من المحكمة المركزية في الساعة 08:46 بتوقيت غرينتش.

وأضاف يرلي قايا “وقعت محاولة لشن هجوم إرهابي اليوم على نقطة التفتيش أمام محكمة تشاغلايان… وتبين أن الخائنين، المدعوين إي.واي وبي.بي، اللذين تم تحييدهما كانا عضوين في منظمة جبهة/حزب التحرير الشعبي الإرهابية”.

Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir. Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 6, 2024

وعادة ما يستخدم المسؤولون الأتراك الأحرف الأولى للإشارة إلى أسماء المشتبه بهم أو الضحايا في هذه الحوادث. وعادة ما يستخدمون مصطلح “تحييد” للإشارة إلى القتل.

وأظهرت لقطات من مكان الحادث تواجدا أمنيا كثيفا عند مدخل المحكمة، حيث تم إغلاق المداخل والمخارج.

Şer şirret şebek-e-ler Türkiye'yi istikrarsızlaştırma girişimlerine köle olarak hizmet etmeye devam ediyorlar ama dünyaya rezil oluyorlar! Türk polisi Çağlayan Adliyesi'ni kana bulama girişiminde bulunan DHKP – C bağlantılı teöristleri anında temizledi!pic.twitter.com/P2mAr6KExQ — yusuf kaplan (@yenisafakwriter) February 6, 2024

Çağlayan Adliyesi'nde yapılan silahlı saldırıda 2 kişi öldü 2 polis ve 1 sivil yaralandı.

DHKP-C terör örgütüne mensup 2 terörist kahraman @EmniyetGM polislerimiz tarafından ölü olarak ele geçirildi.

ALLAH cc TÜRK POLİSİMİZİ KORUSUN pic.twitter.com/rWCL3VGNrB — 🅰️YŞİN⚖ (@AYSIN_34) February 6, 2024

وصرح وزير العدل يلماز تونج بأن الادعاء فتح تحقيقا في الهجوم.

وقتل مسلحون ملثمون من تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الشهر الماضي شخصا في كنيسة بإسطنبول خلال قداس الأحد. ومنذ ذلك الحين اعتقلت السلطات عدة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالتنظيم أو بالهجوم.

SON DAKİKA | İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde duyulan silah seslerinin ardından 2 polisimizin yaralandığı öğrenildi. 2 saldırgan etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/MEyVrGqAmz — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) February 6, 2024

(رويترز)