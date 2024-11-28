تركيا تعمل على وقف تداول دولارات مزورة

أنقرة – رويترز: بدأت السلطات التركية عمليات فحص لمكاتب الصرافة وأجهزة الصراف الآلي أمس الخميس في مسعى لتفادي أي ضرر قد يسببه تداول دولارات مزورة في حين توقف عدد من البنوك عن قبول بعض فئات العملة الأمريكية.

وقال البنك المركزي إنه يعمل مع السلطات القضائية لحل مشكلة الدولارات المزورة، مشيرا إلى أنه أطلع بنوكا على تقرير وإرشادات صدرت بعد فحص الدولارات المزورة.

ورغم أنه لم يتبين بعد كمية العملات الأمريكية المزورة المتداولة في أنحاء البلاد، قالت عدة مصادر في القطاع المصرفي إن عددا من مكاتب الصرافة والبنوك لم تعد تقبل بعض الدولارات.

وقال مصدر مطلع إنه لا توجد مشكلة في المنظومة المالية.

وتقول عدة مصادر من القطاع المصرفي إن بعض الأوراق النقدية من فئتي 50 و100 دولار يُشتبه في أنها مزورة، مضيفة أن آلات عد الأموال لا تستطيع اكتشافها في الوقت الراهن.

وذكرت رابطة البنوك التركية أن آلات عد الأموال إلى جانب أجهزة الصراف الآلي يجري حالياً فحصها وتحديثها لوقف تداول الأوراق النقدية المزورة.

وذكر المصدر المطلع أن تحديثا سريعا مزمعا لمنظومة آلات عد الأموال سيسمح بالكشف عن الدولارات المزورة.

من جهة أخرى، ذكرت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية أن مكتب المدعي العام في إسطنبول فتح تحقيقا في قضية الدولارات المزورة.