تركيا تفرض قيودا على صادراتها إلى إسرائيل حتى وقف إطلاق النار في غزة

أنقرة: قالت وزارة التجارة التركية اليوم الثلاثاء، إن تركيا ستفرض قيودا على تصدير منتجات من 54 فئة مختلفة إلى إسرائيل حتى يتم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفة أن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ على الفور.

وفي بيان عقب إعلان أنقرة أنها ستتخذ إجراءات بعد رفض إسرائيل طلبها للمشاركة في عملية إسقاط المساعدات جوا، قالت الوزارة إن القيود تشمل 54 منتجاً منها حديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك.

في المقابل، تعهدت إسرائيل باتخاذ تدابير ضد تركيا متهمة إياها بانتهاك الاتفاقيات التجارية بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن “تركيا تنتهك من جانب واحد الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل، وستتخذ إسرائيل الخطوات اللازمة ضدها”.

من جهته، صرّح رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن بلاده بشعبها وحكومتها هي الدولة التي أبدت الموقف الأكثر فعالية ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق سكان غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأوضح ألطون في منشور على منصة إكس، الثلاثاء، أن تركيا تدافع عن المطالب المشروعة للفلسطينيين طوال العقدين الماضيين، وخاصة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأكد أن تركيا ترى وجود دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة تتمتع بسلامة أراضيها ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو شرط لا غنى عنه، وتدافع عن ذلك في جميع المنابر الدولية.

وذكر أن إسرائيل والمتعاونين معها، منزعجون من موقف تركيا تجاه المجازر المستمرة في فلسطين وغزة، ويهدفون إلى استهداف تركيا وحكومتها.

وتابع: “رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان هو الزعيم الذي ينظر في أعين العالم أجمع ويصرخ بأن إسرائيل دولة إرهابية، وأنها ارتكبت واحدة من أكثر جرائم الإبادة الجماعية دموية في التاريخ، وأن المشكلة الأكبر في الشرق الأوسط هي إسرائيل نفسها”، وفق قوله.

وصرح ألطون بأن تركيا أوصلت حتى الآن ما يقرب من 42 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

(وكالات)