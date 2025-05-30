تركيا تقترح استضافة لقاء بين بوتين وزيلينسكي وترامب

كييف ـ موسكو: التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كييف. وفي وقت سابق قال فيدان، إن مفاوضات إسطنبول الرامية لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا أثبتت إمكانية الحصول على نتائج ملموسة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده فيدان مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها، بالعاصمة كييف، تحدث خلاله عن مفاوضات إسطنبول التي جرت منتصف مايو/ أيار بين روسيا وأوكرانيا، وأسفرت عن اتفاق لتبادل ألف أسير من كل طرف.

وأضاف الوزير: “إما أن نتغاضى عن استمرار هذه الحرب (الروسية الأوكرانية) أو أن نتوصل إلى سلام دائم خلال هذا العام”.

وقال: “لقد أثبتنا أن المفاوضات يمكن أن تسفر عن نتائج ملموسة، ونريد أن يستمر الزخم الذي حققناه في إسطنبول”.

وأعرب فيدان عن اعتقاده بإمكانية تتويج مفاوضات إسطنبول بعقد اجتماع بين الرؤساء الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولودمير زيلينسكي بضيافة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح أن مفاوضات إسطنبول تعتبر بداية جديدة لمسار التسوية بين روسيا وأوكرانيا، وأردف: “كما أشرتُ في بداية المفاوضات، أمامنا طريقان: إما أن نغضّ الطرف عن استمرار هذه الحرب، أو أن نتوصل إلى سلام دائم خلال هذا العام”.

وأكد أنه سيكون من الجيد للمرحلة المقبلة من المفاوضات عقد اجتماع بين الزعيمين بين الروسي والأوكراني، وتطبيق وقف إطلاق نار طويل الأمد.

وشدد على أن استئناف المفاوضات في إسطنبول يحمل أهمية كبيرة، مؤكدا أن الرئيس أردوغان يبذل جهودا في سبيل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية منذ ساعة اندلاعها.

ولفت الوزير التركي إلى أن الجانب الروسي أعرب عن استعداده لاستئناف المباحثات في إسطنبول الاثنين المقبل.

وأعرب عن دعم أنقرة الكامل لوحدة وسيادة أوكرانيا، مبينا أن ما توليه تركيا من أهمية لإنهاء الدمار والمأساة الإنسانية الناجمة عن الحرب أكثر من التركيز على مكان إجراء المفاوضات.

كما أعرب عن اعتقاده بإمكانية عقد الجولة القادمة بناء على القرار المبدئي الذي اتخذته الأطراف في إسطنبول، وتابع: “لذلك، أود أن أؤكد لكم هنا أمامكم مرة أخرى استعدادنا لاستضافة الجولة التالية من المحادثات”.

وأعرب فيدان عن رغبة تركيا في المساهمة بإعادة إعمار أوكرانيا، علاوة عن مواصلة التعاون في مجالي الصناعات الدفاعية وأمن الطاقة.

وفي حديثه عن أتراك تتار القرم، أكد فيدان أنهم يشكلون رابطا تاريخيا وجسرا بين تركيا وأوكرانيا، مشددا على دعم بلاده المتواصل لتتار القرم.

والتتار سكان شبه جزيرة القرم الأصليون، تعرضوا لتهجير قسري اعتبارًا من 18 مايو 1944، باتجاه وسط روسيا وسيبيريا ودول آسيا الوسطى الناطقة بالتركية، التي كانت تحت الحكم السوفيتي.

وأكد فيدان أن المناقشات حول الأمن الأوروبي في سياق الحرب في أوكرانيا ينبغي أن تُعالج في سياق أوسع، وقال: “الجانب الذي يعاني حاليا من المشكلة والضيق والاحتلال هو الجانب الأوكراني. يجب ألا ننسى ذلك”.

وأضاف: “تركيا تبذل قصارى جهدها لدفع مسار السلام وتنفيذه، مستغلةً علاقاتها الوطيدة مع الطرفين”، وأكد أن الصراع التاريخي الدائر بين روسيا والغرب ليس له ضرورة تاريخية، وأن هذا الوضع قابل للتغيير.

وأكد أن القادة بحاجة إلى تطوير رؤية بفهم جديد يرتكز على السلام والتضامن، مشيرا إلى أن العالم يحتاج إلى مثل هذه الرؤية التي تظهر من الغرب وروسيا.

وتحدث فيدان عن جهود انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مبينا أن عضوية كييف في الحلف تشكل موضوع نقاش على مستويات مختلفة داخل الحلف.

وقال: “خاصة بالنظر إلى واقع الحرب الدائرة، فإن هذه القضية تتناولها الدول الأعضاء في الحلف من وجهات نظر مختلفة. وبالطبع، ستستمر المفاوضات داخل الحلف”.

وشدد على أنه “يتعين علينا جميعا أن نناقش معا نوع موقف الناتو الذي سيكون أكثر مساهمة في السلام والحرية والاستقرار في أوكرانيا”.

روسيا: مستعدون لجولة تفاوض مع أوكرانيا تستضيفها إسطنبول الاثنين

وفي موسكو قال متحدث الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف، إن موسكو مستعدة لخوض جولة تفاوض ثانية مع أوكرانيا في إسطنبول الاثنين المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بيسكوف للصحافيين في موسكو، الجمعة، ذكر فيها أن فريق التفاوض الروسي في طريقه إلى إسطنبول.

وأشار بيسكوف إلى ضرورة التشاور مع الأوروبيين بشأن مسألة الأمن الأوروبي، قائلا: “لا يمكننا الاستغناء عنهم، ومع ذلك، فإن جدول أعمال الاجتماع الذي سيعقد في إسطنبول الاثنين سيكون المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا”.

وأكد أن الوفد الروسي سيكون جاهزا للمفاوضات في 2 يونيو/حزيران المقبل في إسطنبول، مضيفا: “فريق التفاوض الروسي في طريقه إلى إسطنبول، وسيكون جاهزا للجولة الثانية من المفاوضات صباح الاثنين”.

وردا على سؤال حول إمكانية عقد قمة في تركيا تجمع الرئيس رجب طيب أردوغان ونظراءه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والأمريكي دونالد ترامب، أجاب: “قبل عقد مثل هذا الاجتماع يجب التوصل لنتائج من المحادثات المباشرة بين البلدين”.

وأردف متحدث الرئاسة الروسية بالقول إنه “إذا تم التوصل إلى نتائج بالطبع يمكننا الحديث عن اتصالات رفيعة المستوى”.

وأعرب عن أمله بمناقشة مذكرات التفاهم التي أعدتها روسيا وأوكرانيا في الجولة الثانية من محادثات إسطنبول بقوله: “ينصب تركيز الجميع حاليا على المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا”.

وتابع: “يجري العمل على وضع قائمة بشروط وقف إطلاق النار المؤقت، وبالإضافة لما سبق ستدرج أيضا مسألة سلامة الملاحة في البحر الأسود ضمن الحلول المستقبلية”.

وفي 15و16 مايو/ أيار الجاري، استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

(الأناضول)