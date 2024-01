تركيا تقدم وثائق للعدل الدولية بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل- (فيديو)

أنقرة: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن تركيا قدمت وثائق لقضية رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين.

وفي حديثه للصحافيين في إسطنبول، قال أردوغان إن تركيا ستواصل تقديم الوثائق، ومعظمها صور، حول الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وتابع “أعتقد أن إسرائيل ستتم إدانتها هناك. نحن نؤمن بعدالة محكمة العدل الدولية”.

Erdogan says he believes in the justice of ICJ.

“Israel will be condemned there. Netanyahu has no place to run. I thought Herzog was sincere, but lately he too has taken after Netanyahu. They will gain nothing by attacking Erdogan.” pic.twitter.com/tJIYiKCZQa

