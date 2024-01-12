سياسة | دولي | تركيا

تركيا تقدم وثائق للعدل الدولية بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

حجم الخط
1

أنقرة: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن تركيا قدمت وثائق لقضية رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين.

وفي حديثه للصحافيين في إسطنبول، قال أردوغان إن تركيا ستواصل تقديم الوثائق، ومعظمها صور، حول الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وتابع “أعتقد أن إسرائيل ستتم إدانتها هناك. نحن نؤمن بعدالة محكمة العدل الدولية”.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الرئيس التركي بأنه “رئيس دولة ارتكبت إبادة جماعية ضد الأرمن في الماضي”. وأنه يستهدف إسرائيل “بادعاءات لا أساس لها”.

ولطالما نفت تركيا التي تحولت لجمهورية في عام 1923 بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية قيامها بحملة ممنهجة لإبادة الأرمن.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول اشرف:
    يناير 12, 2024 الساعة 6:16 م

    لو بعتم لغزة مسيارات درون افضل. غزة لا بدها دعاء منكم ولة وثائق

    رد

أخبار ذات صلة

نيويورك تايمز: يجب على أمريكا ألا تستهين بدعوى الإبادة أمام العدل الدولية فهي متورطة أيضا
منذ 17 دقيقة
ألمانيا ترفض تهمة “ارتكاب إبادة” الموجهة من جنوب إفريقيا إلى إسرائيل
منذ ساعة واحدة
يمين يصافح الشيطان: أما زلنا نطمح لرفع العلم الإسرائيلي في القدس وعمان؟ 
منذ 3 ساعات
لقادة إسرائيل وجيشها: تصريحاتكم وسلوككم وجبة دسمة لـ “لاهاي” 
منذ 3 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية