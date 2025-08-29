تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل وتغلق المجال الجوي أمام طائراتها

لندن- “القدس العربي”:

أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، قطع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل بشكل كامل، وإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية، ومنع السفن التركية من التوجه إلى الموانئ الإسرائيلية.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن هذا القرار جاء نتيجة استمرار إسرائيل بارتكاب المجازر الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتجاوز سياساتها العدوانية في قطاع غزة إلى القدس والضفة الغربية وسوريا وإيران ولبنان.

وأكد فيدان أن الخطط الإسرائيلية متواصلة من أجل احتلال جميع أراضي غزة، وأنها تريد القضاء على حل الدولتين بدعم أمريكي غير محدود.

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل ستغير مجرى التاريخ و”ستكون رمزا للمضطهدين وستهز أركان نظام مهترئ”.

وأضاف أن النظام العالمي عجز عن تحمل مسؤولياته لوقف المجازر الإسرائيلية، مشددا على أن إسرائيل “تمارس سياسة التجويع الوحشية بحق الفلسطينيين في غزة في مسعى لطردهم”.

وقال إن “هدف إسرائيل واضح وهو جعل غزة غير قابلة للعيش من أجل إجبار الشعب على الرحيل”، مشيرا إلى أن “عدم سماح إسرائيل بدخول المساعدات إلى غزة أدى إلى استشهاد آلاف الفلسطينيين ضمن سياسة التجويع”.

وتابع فيدان “المستجدات تؤكد أن إسرائيل تريد احتلال جميع الأراضي الفلسطينية، والوزراء المتطرفون والمستوطنون يحاولون رفع مستوى التوتر من خلال اقتحامات المسجد الأقصى”، مشيرا إلى المساعي التركية المستمرة مع قطر ومصر لإيجاد حل جذري للقضية.

واعتبر وزير الخارجية التركي أن “سياسات إسرائيل العدوانية تجاوزت غزة إلى القدس والضفة الغربية وسوريا وإيران ولبنان”، مؤكدا أن “مساعي إسرائيل مستمرة لإدخال جميع دول المنطقة في حالة فوضى، وأن العقلية الإسرائيلية لا تعترف بالقوانين الدولية وتضرب بها عرض الحائط”.

واعتبر فيدان كذلك أن إسرائيل لا تريد دولة سورية جديدة قوية، لكن تركيا لن تسمح باستغلال مكونات سوريا العريقة والأصيلة من قبل أي طرف لتحقيق مآرب تمس وحدة البلاد.