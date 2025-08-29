تركيا تقطع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل وتغلق المجال الجوي أمام طائراتها

لندن- “القدس العربي”:
أعلنت تركيا، اليوم الجمعة، قطع علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع إسرائيل بشكل كامل، وإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية، ومنع السفن التركية من التوجه إلى الموانئ الإسرائيلية.
وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن هذا القرار جاء نتيجة استمرار إسرائيل بارتكاب المجازر الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتجاوز سياساتها العدوانية في قطاع غزة إلى القدس والضفة الغربية وسوريا وإيران ولبنان.
وأكد فيدان أن الخطط الإسرائيلية متواصلة من أجل احتلال جميع أراضي غزة، وأنها تريد القضاء على حل الدولتين بدعم أمريكي غير محدود.
وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل ستغير مجرى التاريخ و”ستكون رمزا للمضطهدين وستهز أركان نظام مهترئ”.
وأضاف أن النظام العالمي عجز عن تحمل مسؤولياته لوقف المجازر الإسرائيلية، مشددا على أن إسرائيل “تمارس سياسة التجويع الوحشية بحق الفلسطينيين في غزة في مسعى لطردهم”.
وقال إن “هدف إسرائيل واضح وهو جعل غزة غير قابلة للعيش من أجل إجبار الشعب على الرحيل”، مشيرا إلى أن “عدم سماح إسرائيل بدخول المساعدات إلى غزة أدى إلى استشهاد آلاف الفلسطينيين ضمن سياسة التجويع”.
وتابع فيدان “المستجدات تؤكد أن إسرائيل تريد احتلال جميع الأراضي الفلسطينية، والوزراء المتطرفون والمستوطنون يحاولون رفع مستوى التوتر من خلال اقتحامات المسجد الأقصى”، مشيرا إلى المساعي التركية المستمرة مع قطر ومصر لإيجاد حل جذري للقضية.
واعتبر وزير الخارجية التركي أن “سياسات إسرائيل العدوانية تجاوزت غزة إلى القدس والضفة الغربية وسوريا وإيران ولبنان”، مؤكدا أن “مساعي إسرائيل مستمرة لإدخال جميع دول المنطقة في حالة فوضى، وأن العقلية الإسرائيلية لا تعترف بالقوانين الدولية وتضرب بها عرض الحائط”.
واعتبر فيدان كذلك أن إسرائيل لا تريد دولة سورية جديدة قوية، لكن تركيا لن تسمح باستغلال مكونات سوريا العريقة والأصيلة من قبل أي طرف لتحقيق مآرب تمس وحدة البلاد.
هل تفعلها الامارات و البحرين و مصر و الاردن ؟ لا اخال ذلك ممكنا ابدا.
يجب على الدول العربية والإسلامية أن تحدوا حدو تركيا و ذالك آضعف الإيمان يا مسلمين يا بشر يا ناس ..و حسبنا الله ونعم الوكيل!
ولو كانت متأخره هذا هو العمل الصحيح، وأين المطبعين من الإعراب. اللهم أنتقم من كل من ظلم وتأمر على أهلنا في غزة وفلسطين.
خطوة جيدة، ولكن لماذا لايتم اتخاذ هكذا قرارات على مسنوى الدول الإسلامية والدول العربية! لكم الله ياشعب فلسطين.
لا أظن أن الأمر من أجل غزة.. ولا فلسطين… وإلا لفعلت من قبل بكثير..
.
مثل إيران.. المصالح تقدم للعالم على أنها من اجل فلسطين..
.
هنا الأمر واضح… صراع في حلبة سوريا من اجل
النفوذ..
بدري او بكير ( مليح تذكرتوا )
حرب التهجير القسري ابتداء والعثمانيين الأتراك استيقوا بعد ثبات طويل. لا أمل ولا مستقبل مشرق في الأفق. تعيش في أيام صعبة الحرب العالمية الثالثة ستكون مدمرة على العالم والبشرية بأكمله.
يعني منذ بداية الإبادة و الاعلانات سمن على عسل بين تركيا و اسرائيل. لا اثق في الاتراك بتاتا. اظن ان الأمر فيه قصة أخرى لها علاقة بنفوذ تركيا في سوريا. ف الاتراك ليسوا عاطفيين كالعرب. الاتراك يهتمون بمصالحهم فقط.
يجب على العرب والمسلمين مقاطعة أمريكا قبل اسرائيل،
خصوصا في كل ما له بدائل عالمية ولو كانت بدائل اوروبية،
بدل الأيفون نشتري سامسونج، بدل التسلا والفورد نشتري مركبات صينية أو يابانية أو كورية،
بدل طائرات البوينغ نشتري الاوروبي ايرباص كونه البديل الوحيد
والاستثمارات والدولارات تذهب الى أي مكان غير أمريكا وشركاتها. غير معقول أن نتعامل مع أمريكا في ظل ما اقترفته وما تقترفه بحق المسلمين والله انه اثم ما بعده في هذا العصر ان لم يكن من الكبائر.
نتمنى من مجلس علماء المسلمين ان يصدر ويعمم مثل هكذا فتوى بكل اللغات. هذه الفتوى من صلاحيات ذلك المجلس وهي اجراء سلمي،
لا بل عليهم أن ينظموا ويديروا مبادرة لتنظيم مثل هذه المقاطعة لبيان المنتجات والخدمات المقاطعة مع بدائلها، هذا أقل ما يمكن أن نقوم به كمسلمين وعرب. وكثير من المسلمين جاهز للتطوع لدعم واسناد مثل هذه المبادرة لكن من يتبناها ويديرها؟
اللهم يسر لنا أمرنا وأعنا على نصرة أنفسنا ونصرة دينك بالحق والعدل ودفع الظلم عن العالمين.
يجب ان يكون هذا القرار تم باجماع كل الدول الاسلاميه على قطع العلاقات كافه. والتجهز للحرب ضد هذا الكيان المتطرف المحتل لماذا هذا الذل والهوان