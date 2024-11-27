سياسة | دولي | تركيا

تركيا تقلص صفقة شراء مقاتلات إف-16 من أمريكا

27 - نوفمبر - 2024

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أنقرة: قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، إن أنقرة قلصت الصفقة التي تبلغ قيمتها 23 مليار دولار لشراء مقاتلات إف-16 من الولايات المتحدة، إذ ألغت شراء 79 مجموعة من معدات التحديث لأسطولها الحالي.

وفي وقت سابق من العام، أبرمت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي صفقة لشراء 40 طائرة مقاتلة من طراز إف-16، و79 مجموعة معدات لتحديث طائراتها الحالية من ذلك الطراز من الولايات المتحدة، في خطوة طال انتظارها.

وقال غولر الثلاثاء، خلال جلسة استماع بالبرلمان: “تم سداد دفعة أولية لشراء طائرات إف-16 بلوك-70.. تم سداد 1.4 مليار دولار. وبهذا المبلغ سنشتري 40 طائرة إف-16 بلوك-70 فايبر، وكنا نعتزم شراء 79 مجموعة تحديث”.

وتابع: “تخلينا عن مجموعات التحديث تلك البالغة 79. وهذا هو سبب تخلينا عنها: أن مرافق شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش) قادرة على تنفيذ هذا التحديث بنفسها، لذلك تركنا الأمر لهم”.

(رويترز)

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