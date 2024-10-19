تركيا تقول إن سلوك إسرائيل يرغم إيران على اتخاذ “خطوات مشروعة”

إسطنبول: قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت إن “السلوك العدواني الإسرائيلي” يرغم إيران على “اتخاذ خطوات مشروعة” للرد.

وأضاف فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في إسطنبول، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين “نتنياهو يفتح باستمرار جبهات جديدة في المنطقة”، معتبرا أنه “لا يجب الاستهانة بخطر رؤية الحرب تمتد إلى المنطقة برمتها”.

وشدّد الوزير التركي على أن “إسرائيل تحاول جر إيران إلى الحرب”.

من جهته، ندد وزير الخارجية الإيراني بـ”جرائم الحرب” الاسرائيلية التي “لا تعرف حدودا”، مضيفا أن طهران “تؤيد وقف إطلاق النار الدائم والفوري” في غزة ولبنان.

وشارك عراقجي الجمعة بإسطنبول في اجتماع “حول القوقاز” مع وزراء خارجية روسيا وأرمينيا وأذربيجان، برعاية فيدان.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الوزراء لفترة وجيزة.

(أ ف ب)