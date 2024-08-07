سياسة | دولي | تركيا

تركيا تنضم إلى دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل

7 - أغسطس - 2024

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اسطنبول: انضمت تركيا الأربعاء إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقدم وفد برلماني تركي برفقة السفير التركي في هولندا “إعلان تدخل” في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، بحسب قناة “تي ار تي” الرسمية التي غطت الحدث مباشرة.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونكو كيسيلي في منشور على “اكس” “القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية مهمة للغاية لضمان عدم بقاء الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل دون عقاب”.

ورحّبت حماس في بيان بالخطوة التركية داعية “دول العالم كافة، خصوصاً الدول العربية والإسلامية، إلى اتخاذ خطوة فورية بالانضمام إلى القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية”.

لجأت جنوب إفريقيا في نهاية كانون الأول/ديسمبر إلى محكمة العدل الدولية حيث تقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948 في هجومها على غزة.

وانضمت كولومبيا وليبيا وإسبانيا والمكسيك إلى القضية.

وفي حكم صدر في 26 كانون الثاني/يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل أيضا ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.

لكن جنوب إفريقيا حضّت مذّاك الحين مرارا المحكمة على التحرك بحجة أن الوضع الإنساني المتردي في غزة يجبر المحكمة على إصدار مزيد من الإجراءات الطارئة.

(أ ف ب)

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