سياسة | دولي | تركيا

تركيا تنفي بشكل قاطع مزاعم تصدير السلاح إلى إسرائيل

27 - مارس - 2024

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أنقرة: نفت وزارة التجارة التركية، الأربعاء، بشكل قاطع ما تناقلته وسائل إعلام مؤخرا حول مزاعم تصدير تركيا للسلاح والذخيرة إلى إسرائيل.
وشددت الوزارة في بيان، أن تلك المزاعم “لا أساس لها من الصحة”، مؤكدة أنه “لا يمكن السماح بأي شكل من الأشكال بتصدير الأسلحة أو الذخيرة من تركيا إلى إسرائيل”.
وأضافت أن “العبارات الواردة في عناوين أبواب جدول التعرفة الجمركية، يتم التلاعب بها وتناقلها بشكل متعمد لوسائل الإعلام، والأخبار المنشورة في هذا الاتجاه مغرضة ومفبركة”.
وأردفت: “لا توجد أي أنشطة عسكرية بين بلادنا وإسرائيل، بما في ذلك التدريب والتمارين العسكرية أو التعاون في مجال الصناعات الدفاعية”.
وأكدت الوزارة على استمرار وقوف تركيا إلى جانب فلسطين والقضية الفلسطينية ومواصلة دعمها.
وأضافت أن تركيا ستواصل السعي لتقديم كل أشكال المساعدة والدعم للفلسطينيين في غزة وعبر كل القنوات.
وأعربت عن توقعها تنفيذ قرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن الدولي في أقرب وقت.
وتبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قرارا أيدته 14 دولة (من أصل 15)، يطالب بوقف “فوري” لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، بما يؤدي إلى وقف “دائم ومستدام” لإطلاق النار، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
وسبق للوزارة، الأربعاء، التأكيد على عدم صحة المزاعم التي نشرتها مواقع أجنبية حول تجارة أسلحة مع إسرائيل ووصفتها بأنها “تهدف إلى تضليل الرأي العام”.

(الأناضول)

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  1. يقول عراقي مغترب:
    مارس 27, 2024 الساعة 6:42 م

    ولكن الوقود والخضروات والفواكه التركية تواصل التدفق على إسرائيل

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  2. يقول ابوعمر:
    مارس 27, 2024 الساعة 7:02 م

    ….والخضروالفواكه…ام انها كذبة ايضا….

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  3. يقول عبد الرحمن قرة الجزائري:
    مارس 28, 2024 الساعة 5:41 م

    الحقيقة هي السمن على العسل بين الشقيقين رغم النفي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع

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