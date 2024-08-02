تركيا توقف نحو مئة شخص يشتبه بانتمائهم لتنظيم “الدولة”

اسطنبول: أعلنت تركيا الجمعة توقيف “99 شخصا يشتبه” في انتمائهم إلى تنظيم “الدولة” في 26 محافظة في البلاد، بحسب وزير الداخلية علي يرلي كايا.

وقال الوزير في رسالة على إكس “أوقف 99 مشتبها بهم في عمليات GURZ-4 الجارية منذ ثلاثة أيام”.

وأضاف “لن نتسامح مع أي إرهابي. لدينا هدف واحد وهو القتال دون تردد، بدعواتكم ودعمكم، حتى القضاء على آخر إرهابي”.

نفّذت عمليات التوقيف في كل أنحاء البلاد، بما فيها العاصمة أنقرة وإزمير في الغرب وقيصري وقونيا في الوسط وغازي عنتاب وأضنة وهاتاي وكهرمان مرعش في الجنوب وإلازيغ وبينغول في الشرق، وفق الوزير.

وتعلن تركيا بانتظام عن توقيف مشتبه في انتمائهم إلى تنظيم “الدولة”. وشملت عملية سابقة نفّذت في آذار/مارس 147 شخصا. وفي ذلك الوقت، أعلنت وزارة الداخلية التركية توقيف “2919 شخصا” للاشتباه في أن لديهم صلات بالتنظيم.

وأفادت السلطات المحلية بأن اثنين من المهاجمين الذين قتلوا 145 شخصا في قاعة “كروكوس سيتي هول” في موسكو في آذار/مارس الماضي، وهو هجوم تبنّاه تنظيم “الدولة”، أمضيا أسابيع عدة في تركيا قبل التوجه إلى روسيا.

(وكالات)