سياسة | دولي | تركيا

تركيا توقف 33 شخصا بشبهة التجسس لحساب إسرائيل- (فيديو)

2 - يناير - 2024

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إسطنبول: أوقفت تركيا الثلاثاء 33 شخصا يشتبه بتجسسهم لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، من دون تحديد جنسياتهم.

وأوضحت وسائل إعلام تركية بينها وكالة الأناضول الرسمية، أن هؤلاء أوقفوا خلال عمليات أمنية في 8 محافظات محيطة بإسطنبول، مشيرة إلى أن مهامهم كانت تشمل تنفيذ عمليات خطف واستطلاع.

ولم يتّضح على الفور ما إذا كان الموقوفون إسرائيليين أم أتراكًا يعملون لصالح الموساد.

وكتب وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا على مواقع التواصل الاجتماعي: “لن نسمح أبدًا بالقيام بأنشطة تجسس ضد الوحدة الوطنية”.

ونشر مكتب الوزير مشاهد تُظهر عناصر أمن مسلحين يخلعون أبوابًا ويكبّلون أيدي مشتبه بهم في منازلهم.

وأشار مكتب مدعي عام إسطنبول إلى أن 13 مشتبهًا بهم آخرين ما زالوا طلقاء.

تدهورت العلاقات بين تركيا وإسرائيل عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأصبح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحد أشرس منتقدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقد شبّهَهُ الأسبوع الماضي بالزعيم النازي أدولف هتلر، مطالبًا الدول الغربية بوقف دعمها للدولة العبرية.

وردّ نتنياهو معتبرًا أن “أردوغان الذي يرتكب مجزرة بحق الأكراد ويسجل الرقم القياسي العالمي لسجن الصحافيين الذين يعارضون نظامه، هو آخر من يمكنه أن يعظنا بالأخلاق”.

واستدعى أردوغان سفير أنقرة لدى تل أبيب وطالب بمحاكمة القادة والزعماء السياسيين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقاد حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم الذي يتزعمه أردوغان، تظاهرة شارك فيها عشرات آلاف الأشخاص في شوارع إسطنبول الاثنين في إحدى أكبر المسيرات المناهضة لإسرائيل في تركيا منذ بدء الحرب في غزة.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 2, 2024 الساعة 10:22 ص

    ممتاز جدا ضربة معلم للمخابرات التركية ضد الموساد الصهيوني يا عيوني 🇵🇸✌️🐒🚀

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  2. يقول الدكتور جمال البدري:
    يناير 2, 2024 الساعة 10:25 ص

    لهذا سبق وزير الخارجيّة الصهيونيّ إعلان هذا الخبر قبل أيام بأنّ تعامل إسرائيل الدبلوماسيّ مع تركيا سيتوّقف ما دام أردوغان في الحكم.

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  3. يقول فصل الخطاب:
    يناير 2, 2024 الساعة 11:09 ص

    ضربة موفقة للمخابرات التركية يا عينيا 🇵🇸✌️

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  4. يقول لور:
    يناير 2, 2024 الساعة 2:47 م

    رغم تصريحات اودغان القوية ضد اسرائيل لكن تركيا ما زالت من الدول التي احتفظت بالسفارة و السفير الاسرائيلي. الاخطر من ذلك الاحتفاظ بالعلاقات التجارية و لم تقاطع على غرار دول اميركا الجنوبية. يعني دعمها لفلسطين فقط بالكلام و الهوبرة

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  5. يقول د. واءل الريماوي:
    يناير 2, 2024 الساعة 3:08 م

    بانتظار ان يتم إغلاق أكبر وكر التجسس في تركيا :
    السفارة الاسراءيلية ..

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