تركيا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب قهرمان مرعش- (تدوينة)

أنقرة: ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، السبت، ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، إن زلزالا قوته 5 درجات وقع عند الساعة 09:31 (+3 تغ) في قهرمان مرعش.

وأضافت في بيان على حسابها بمنصة إكس، أن مركز الزلزال في قضاء بازارجيك التابع للولاية.

وأشار البيان إلى أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وذكرت “آفاد” في بيان لاحق، أنه لا خسائر حتى الساعة جراء الزلزال، وأن جهود المسح الميدانية مستمرة في المنطقة.

Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde saat 09.31’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. https://t.co/dpL3fetkrc — AFAD (@AFADBaskanlik) September 7, 2024

(الأناضول)