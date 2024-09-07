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تركيا.. زلزال بقوة 5 درجات يضرب قهرمان مرعش- (تدوينة)

7 - سبتمبر - 2024

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أنقرة: ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، السبت، ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، إن زلزالا قوته 5 درجات وقع عند الساعة 09:31 (+3 تغ) في قهرمان مرعش.

وأضافت في بيان على حسابها بمنصة إكس، أن مركز الزلزال في قضاء بازارجيك التابع للولاية.

وأشار البيان إلى أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وذكرت “آفاد” في بيان لاحق، أنه لا خسائر حتى الساعة جراء الزلزال، وأن جهود المسح الميدانية مستمرة في المنطقة.

(الأناضول)

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