تركيا ستحدد الأسعار المُدارة لتتناسب مع هدف خفض التضخم

أنقرة – رويترز: قال وزير المالية التركي، محمد شيمشك، أمس الجمعة إن الحكومة ستحدد الأسعار المُدارة بما يتماشى مع هدف التضخم، إذ تواصل السلطات جهودها لخفض التضخم الذي تجاوز 48 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي.

يقول المحللون إن تعهد أنقرة بكبح التضخم سيواجه اختباراً في نهاية العام عند رفعها المتوقع للحد الأدنى للأجور مرة أخرى، إذ سيكون من شأن تبني زيادة كبيرة أن يساعد العاملين على استعادة ما خسروه من الدخل الحقيقي، لكنه قد يرفع أيضاً تكاليف العمالة.

ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم في نهاية العام 44 في المئة و21 في المئة في نهاية 2025.

من جهة ثانية قالت وزارة الخزانة التركية أمس إن تركيا سجلت عجزاً في الميزانية بلغ 186.27 مليار ليرة (5.41 مليار دولار) في أكتوبر/تشرين الأول، مع وصول العجز في الأشهر العشرة الأولى من العام إلى 1.26 تريليون ليرة.

وبلغ العجز الأولي، الذي يستثني مدفوعات الفائدة، 50.05 مليار ليرة في أكتوبر/تشرين الأول و211.38 مليار ليرة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول.

(الدولار يساوي 34.42 ليرة).