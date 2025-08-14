تركيا ستساعد سوريا بأنظمة أسلحة ومعدات بموجب اتفاق

أنقرة: قال مصدر في وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن بلاده ستساعد سوريا عبر تزويدها بأنظمة أسلحة وأدوات لوجستية، بموجب اتفاق تعاون عسكري تم توقيعه أمس الأربعاء، مضيفاً أن أنقرة ستدرب الجيش السوري أيضاً على استخدام هذه المعدات إذا لزم الأمر.

وأضاف المصدر، في تصريحات للصحافيين في أنقرة، أن “قوات سوريا الديمقراطية”، التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، لم تفِ بأي من الشروط المنصوص عليها في اتفاق مارس/آذار مع دمشق بشأن دمج الجماعة في أجهزة الدولة السورية، مشيراً إلى أن أنقرة تتوقع احترام الاتفاق على وجه السرعة.

(رويترز)