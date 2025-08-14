سياسة | عربي | سوريا

تركيا ستساعد سوريا بأنظمة أسلحة ومعدات بموجب اتفاق

منذ ساعة واحدة

خريجو قوات الأمن العام السورية في مدينة حلب. 12 فبراير 2025. ا ف ب

حجم الخط
0

أنقرة: قال مصدر في وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن بلاده ستساعد سوريا عبر تزويدها بأنظمة أسلحة وأدوات لوجستية، بموجب اتفاق تعاون عسكري تم توقيعه أمس الأربعاء، مضيفاً أن أنقرة ستدرب الجيش السوري أيضاً على استخدام هذه المعدات إذا لزم الأمر.
وأضاف المصدر، في تصريحات للصحافيين في أنقرة، أن “قوات سوريا الديمقراطية”، التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، لم تفِ بأي من الشروط المنصوص عليها في اتفاق مارس/آذار مع دمشق بشأن دمج الجماعة في أجهزة الدولة السورية، مشيراً إلى أن أنقرة تتوقع احترام الاتفاق على وجه السرعة.
(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

دمشق تنتقد مؤتمر “قسد” وتنسحب من اجتماعات باريس: شكل الدولة يحسم بالحوار لا بالتهديد والقوة المسلحة
9 - أغسطس - 2025
سوريا تدرس إلغاء مفاوضات باريس مع “قسد” لـ”غياب الطرح الجدي لتنفيذ اتفاق مارس”
9 - أغسطس - 2025
“قوات سوريا الديمقراطية”: مقتل 5 أعضاء في هجوم لتنظيم “الدولة الإسلامية” في دير الزور
3 - أغسطس - 2025
قائد “أولي البأس” يطلق نداء تعبئة ويزعم “نهاية الدولة السورية”- (فيديو)
3 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية