تركيا شريك محتمل لليبيا في خططها لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة

■ طرابلس – الأناضول: كشف رئيس مجلس الإدارة في جهاز الطاقات المتجددة الليبي، عبد السلام الأنصاري، عن أهداف بلاده في الطاقة المتجددة وفرص التعاون الدولية في هذا الإطار، وهو ما يوفر فرصة أمام تركيا للحصول على حصة من المشاريع الليبية في هذا المجال، خاصة وأنها تقيم علاقات تعاون وثيقة مع الحكومة الليبية المعترف بها دولياً.

وقال الأنصاري في حديث مع وكالة أنباء الأناضول إن ليبيا تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية، وذكر أن بلاده تهدف إلى إنشاء 20 في المئة من محفظتها للطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2035.

وأشار إلى أن خطة الطاقة المتجددة تصبو إلى الوصول إلى 4 غيغاوات وتتألف من ثلاث مراحل.

وتهدف المرحلة الأولى بحسب الأنصاري إلى الوصول إلى قدرة 1.7 غيغاوات بنهاية عام 2027، وفي المرحلة الثانية الوصول إلى قدرة 2.5 غيغاوات بحلول عام 2030، وإلى 4 غيغاوات بحلول 2035 في المرحلة الثالثة.

ولفت الأنصاري إلى أن ليبيا أطلقت مبادرة جديدة تسمى «غو غرين»، تهدف إلى تركيب أنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح للمستهلكين الأفراد والصناعيين والزراعيين.

وقال إن خطة الطاقة المتجددة تستهدف تدعيم ركائز الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في ليبيا، إلى جانب إجراء دراسة مشتركة مع «المؤسسة الوطنية الليبية للنفط» حول الهيدروجين الأخضر.

وأشار الأنصاري إلى الصعوبات التي تواجه عملية تحقيق الأهداف المنشودة، وقال إن هذه الصعوبات تتعلق في معظمها بالضوابط القانونية والتمويل، ولكنه أشار إلى أن بلاده وضعت إستراتيجية شاملة للتغلب على هذه الصعوبات.

وأضاف «نحن منفتحون على جميع الشركات العالمية والمستثمرين، كما أن تركيا لديها فرصة جيدة بسبب العلاقات التاريخية القوية بين البلدين». وأكد أن تركيا يمكن أن تكون جزءا من هذه الإستراتيجية.

من جهتها تسعى تركيا بخبراتها الكبيرة للمساهمة في مشاريع ليبيا لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة التي تمتد لغاية 2035.

ويعتمد الاقتصاد الليبي بشكل كبير على صادرات النفط والغاز، ويلبي حوالي 80 في المئة من احتياجات الكهرباء من النفط، إلا أن طرابلس تخطط لزيادة حصة الموارد المتجددة في محفظة الطاقة لتلبية الطلب المتزايد وتوفير النفط والغاز للتصدير.

وفي الأسبوع الماضي أشار وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار إلى أن ليبيا تمتلك إمكانات كبيرة فيما يتعلق بموارد الطاقة المتجددة، وأكد رغبة تركيا في التعاون مع ليبيا في هذا المجال.

وذكر بيرقدار الذي زار طرابلس للمشاركة في قمة الطاقة والاقتصاد، أن ليبيا يمكن أن تستفيد من تجربة تركيا في مجال الطاقة المتجددة.