تركيا.. ضبط 850 كغم من الهيروين بمعبر حدودي مع العراق

أنقرة: ضبطت سلطة الجمارك التركية، 850 كيلوغراما من مادة الهيروين المخدرة داخل شاحنة على معبر خابور الحدودي مع العراق.
وذكرت وزارة التجارة التركية في بيان، الخميس، أن الشحنة المضبوطة اليوم هي أكبر كمية من الهيروين يتم ضبطها دفعةً واحدة.
وأضاف البيان أنه في نطاق مكافحة جرائم المخدرات التي تنفذها سلطة الجمارك، تم تصنيف شاحنة ضمن الفئة “خطيرة” خلال عمليات التفتيش التي تمت على بوابة خابور.
وأثناء تفتيش الشاحنة تم ضبط 850 كيلو غراما من مادة الهيروين المخدرة مخبأة داخل حمولة الشاحنة.
وتولت النيابة العامة في منطقة سيلوبي التابعة لولاية شرناق (جنوب شرق تركيا) مهمة التحقيق في الحادثة.
(الأناضول)