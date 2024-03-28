تركيا.. ضبط 850 كغم من الهيروين بمعبر حدودي مع العراق

عاجل..هيئة البث الإسرائيلية: رفع التأهب إثر دعوة مجموعات يهودية لعمليات انتقامية بعد عملية كرمئيل

عاجل..مسؤول في حملة بايدن: الرئيس قال لموظفي حملته إنه لا أحد يدفعه للانسحاب من السباق الرئاسي

عاجل..أحد كبار المانحين للحزب الديمقراطي: سنكتشف خلال أيام إن كان بايدن سيبقى في السباق الرئاسي