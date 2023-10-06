سياسة | دولي

تركيا: طائرة مسيّرة مسلحة فقدت في سوريا بسبب “تقديرات فنية مختلفة”

منذ ساعة واحدة

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أنقرة: قالت تركيا، اليوم الجمعة، إن إحدى طائراتها المسيرة فُقدت خلال عمليات ضد مسلحين أكراد في شمال شرق سوريا بسبب “تقديرات فنية مختلفة” مع أطراف ثالثة على الأرض، مضيفة أن أنقرة ستواصل ضرب أهداف المسلحين الأكراد في سوريا والعراق.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة أسقطت، أمس الخميس، طائرة تركية مسيرة مسلحة كانت تحلق بالقرب من قواتها في سوريا، وهي المرة الأولى التي تسقط فيها واشنطن طائرة تابعة لتركيا، حليفتها في حلف شمال الأطلسي.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إنها تعمل مع الأطراف المعنية على الأرض لتحسين عمل آليات عدم الصراع على الأرض، دون أن تذكر اسم دولة بعينها.

وأضافت أن إسقاط طائرتها المسيرة لن يؤثر على عمليات أنقرة العسكرية في المنطقة.

(رويترز)

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