تركيا: عازمون على إنشاء ممر أمني على طول حدودنا الجنوبية

أنقرة: صرّح وزير الدفاع التركي يشار غولر بأن بلاده عازمة على إنشاء ممر أمني بعمق 30-40 كيلومترًا على طول الحدود مع العراق وسوريا، وتطهير المنطقة من الإرهابيين.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، أن تصريحات الوزير غولر وردت في مقابلة أجرتها معه مجلة بوليتيكو.

وفي ما يتعلق بحلف شمال الأطلسي، قال: “نرفض تماماً الادعاء بأن تركيا غير جديرة بالثقة؛ لا يوجد شيء من هذا القبيل. ومن غير المعقول أن يكون لدينا نفس وجهات النظر حول كل قضية في بيئة يجتمع فيها 32 حليفًا”.

وأضاف: “ثمة دول تحاول خلق مثل هذا التصور، وحتى الآن تركيا كانت الدولة الوحيدة التي تمكّنت من جمع طرفي الحرب (روسيا وأوكرانيا) في محادثات رفيعة المستوى. لن نسمح بأن يتحول البحر الأسود إلى ساحة معركة إستراتيجية”.

وأشار الوزير إلى أن تركيا تهدف إلى “إنشاء صناعة دفاعية مستقلة تمامًا تعتمد على الإنتاج المحلي والوطني، وبالتالي تعزيز اقتصاد البلاد والمساهمة في استقلال تركيا”.

وتابع : “التقنيات (الحربية) المذكورة مختلفة، بدءاً من المركبات البرية والبحرية والجوية ومسيرات ومروحيات وأسلحة، وذخائر ذكية وصواريخ وأنظمة دفاع جوي وحرب إلكترونية”.

وبين أن تركيا صدّرت العديد من تلك التكنولوجيا إلى بلدان أخرى.

وحول مكافحة الإرهاب قال: “نحن عازمون على إنشاء ممر أمني بعمق 30 إلى 40 كيلومترًا على طول حدودنا مع العراق وسوريا وتطهير المنطقة بالكامل من الإرهابيين. وسنواصل العمليات حتى يتم تحييد آخر إرهابي”.

وأكد الوزير التركي أن بحث الحلفاء الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن بدائل “خارج المظلة الأمنية لحلف شمال الأطلسي” سيضر بوحدة الحلف وتضامنه.

وأردف: “إن المنظمة الأمنية الأكثر فعالية في المنطقة الأوروبية- الأطلسية هي منظمة حلف شمال الأطلسي، وبينما نتفهم الجهود التي تبذلها أوروبا لتعزيز أمنها، فإننا نعتقد أنه ليست هناك حاجة لمنظمة أخرى.

(الأناضول)