تركيا: لا وزن لـ”كاتس” حتى داخل حكومة نتنياهو

أنقرة: وصفت وزارة الخارجية التركية، السبت، يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، بأنه “لا يملك وزنا حتى داخل حكومة” بلاده.

جاء ذلك في منشور عبر حسابها بمنصة إكس، ردا على اتهامات وجهها كاتس، ضد تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان.

وقالت الوزارة، إن كاتس، كتب منشورًا مليئًا بالافتراءات والأكاذيب ضد الرئيس أردوغان وتركيا.

وأضافت: “الشخص المذكور لا يملك أي وزن حتى داخل حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي دخلت التاريخ البشري باعتبارها وصمة عار من خلال ارتكاب إبادة جماعية”.

وشددت الوزارة، على أن كاتس، يحاول أن يتصدر المشهد ويحافظ على كرسيه في “شبكة الإبادة الجماعية” من خلال لفت انتباه مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا.

وأكدت أن تركيا ستواصل الإفصاح عن الحقائق والدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني المشروعة.

وبدعم أمريكي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

(وكالات)