تركيا والنرويج تنتقدان استخدام الجوع والصمت الغربي تجاه إبادة غزة- (صور)

أنقرة: شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، على أنه من غير الممكن استخدام الجوع “سلاحا أو ورقة مساومة” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال فيدان بمؤتمر صحافي مع نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة إنه بحث مع الأخير التطورات في فلسطين.

وقال بهذا الصدد: “منذ أكثر من 50 يوما يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لا يمكن استخدام الجوع سلاحا أو ورقة مساومة أو أداة عقاب”.

ولفت فيدان إلى أن المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة “مستمرة بكل عنفوانها أمام مرأى العالم”.

وأردف: “يجب ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مستمر وبدون انقطاع في أقرب وقت ممكن”.

وشدد أنه لا يوجد أي دولة فوق القانون الدولي، مبيناً أن “تصرفات إسرائيل المخالفة للقانون وضمير الإنسانية يجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن”.

وبخصوص علاقات أنقرة مع دول العالم التركي، أكد أن محاولات الإضرار بها لن تنجح، وأن العالم التركي سيواصل بأكمله الوقوف إلى جانب القبارصة الأتراك.

قال فيدان: “القبارصة الأتراك جزءٌ لا يتجزأ من الأسرة الكبيرة للعالم التركي، وهذه الحقيقة لن تتغير”، ، مشددا أن أنقرة ستواصل “العمل وفقا لمبادئ العالم التركي”.

وذكر فيدان أن تنمية القدرات والعمل والتقدم الذي أحرزته دول آسيا الوسطى جذبت انتباه الجهات الفاعلة العالمية والاتحاد الأوروبي.

