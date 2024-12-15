تركيا مستعدّة لتقديم الدعم العسكري للحكومة السورية الجديدة

أنقرة: أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر الأحد، أنّ أنقرة مستعدّة لتقديم دعم عسكري للحكومة السورية الجديدة إذا طلبت ذلك.
وقال غولر إنه ينبغي منح الإدارة الجديدة في سوريا فرصة للحكم بعد أن أطلقت رسائل بناءة، مضيفا أن تركيا مستعدة لتوفير التدريب العسكري إذا طلبت الإدارة السورية الجديدة ذلك.
وقدمت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، الدعم للمعارضة السورية التي أطاحت برئيس النظام بشار الأسد الأسبوع الماضي لتنتهي الحرب الأهلية بعدما دامت 13 عاما. وأعادت أنقرة فتح سفارتها في دمشق السبت بعد يومين من زيارة رئيس المخابرات التركية للعاصمة السورية.
وقال غولر للصحافيين في أنقرة في تصريحات تم السماح بنشرها الأحد “في بيانها الأول أعلنت الإدارة الجديدة التي أطاحت بالأسد أنها ستحترم كل المؤسسات الحكومية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى”.
وأضاف “نعتقد أننا بحاجة إلى رؤية ما ستفعله الإدارة الجديدة ومنحها فرصة”.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت تركيا تدرس التعاون العسكري مع الحكومة الجديدة في سوريا، قال غولر إن بلاده لديها بالفعل اتفاقيات للتعاون والتدريب العسكري مع الكثير من الدول.
وأضاف أن أنقرة “مستعدة لتقديم الدعم اللازم إذا طلبت الإدارة الجديدة ذلك”.
ومنذ عام 2016، نفذت تركيا أربع عمليات عسكرية شملت مساحات متزايدة في شمال سوريا، وعزت ذلك إلى تهديدات تتربص بأمنها القومي.
وتشير التقديرات إلى أن تركيا ما زالت تنشر آلاف الجنود في بلدات سورية منها عفرين وأعزاز وجرابلس في شمال غرب سوريا ورأس العين وتل أبيض في الشمال الشرقي.
وقال غولر إن تركيا قد تناقش وتعيد تقييم مسألة وجودها العسكري في سوريا مع الإدارة الجديدة “إذا اقتضت الظروف”.
(وكالات)
يتحدث بمنتهى البراءة و كأن تركيا لم تقدم التدريب العسكري للإدارة السورية الجديدة من قبل 🤣🤣
نشكر تركيا على كل ما قدمته لإزالة نظامكم المجرم الطائفي.
لولا الروسي لكنتم اثر بعد عين منذ ال ٢٠١٥ و لم تدمر البلد و لم يكن لينهار الاقتصاد و تهجر ملايين الأقدار.
اتمنى ان تمر تركيا في علاقاتها مع سوريا الجديدة الى السرعة القصوى…التحالف الكامل مع تركيا افضل ما يمكن ان تفعله سوريا في وضعها الحالي…فالخبرة التركية والمال القطري يمكن ان يجعلا الدولة تقف من جديد على كافة الاصعدة…لأن البديل عن تركيا هو أمريكا او روسيا او إسرائيل…
إذا لم تملأ تركيا الفراغ ستملأه دولة أخرى وانا أفضل تركيا ألف مرة عن دولة إجرامية تسعى إلى التخريب والتدمير
صدقت
منطق البعض …من حق المجرم الاسد الإستعانه بالآخرين ..لقنل و تشريد و إذلال شعبه…!! و لكن ليس من حق المعارضة المسلحة الإستعانة بتركيا ..لدحر النظام الإجرامي الهمجي ..و تخليص الشعب السوري من شرور حكم هذه العائلة التي عاثت فسادا في الارض …الى ان هربوا جميعهم مثل الجرذان التائهة..! حتى الآخ المجرم لم يخبر آخاه المجرم هو الآخر بموعد هروبه !!!!
لاحول ولا قوة الا بالله
بلاد العرب ما تنفك من واحد الا ويخلف واحد آخر إيران خرجت وتركيا دخلت
العراف أمريكا دخلت وبقيت
ليبيا أمريكا وفرنسا وبريطانيا وتركيا
والسودان
لاحول ولا قوة الا بالله
وفلسطين محتله
هدف تركيا هو القضاء على الأكراد وخاصة ب.ك.ك. واغتصاب الأراضي السورية وتقاسمها مع إسرائيل. أصبحت سوريا رهينة بين أيدي قيادة الفصائل المسلحة المدعومة من قبل تركيا.
شكراً تركيا حكومة وشعب . والله انتم اقرب للعرب والمسلمين من الكثير من المستعربين الذين يصفون انفسهم عرب ومسلمين . يا شعب سوريا العظيم
احذروا من الدويلات التي تنشر الفتنة والحروب في البلدان العربية ، سيبذلون كل جهدهم لافشال الثورة ونشر الفتن كما فعلوا بكل البلدان التي نادت بالحرية .
احذروا وابقوا يقظين .
أهلاً وسهلاً ومرحباً بإخوتنا الأتراك، إنه واجب علينا كسوريين أن نمتن علاقاتنا مع إخوتنا الأتراك فهم جيران وإخوة في الدين وعبر الحدود هناك عائلات كثيرة سورية تركية مناصفة وتركيا لم تنسانا في أحلك الأوقات فحري بنا أن نسدي لهم بعض من جمايلهم علينا واتمنى أن أرى الجيش السوري على أوثق العلاقات مع الجيش التركي فالأتراك مشهود لهم بالعسكرتارية والتقدم التكنولوجي التي الحالي اعترفت بجدارته كل الدول التي لها باع في هذا المجال وقد أثبت جدارته في ليبيا و تحرير ناغورنو كاراباخ فلم لا يتم التعامل بل الإعتماد على تركيا في تدريب الجيش السوري وجعله جيش عصري مرهوب الجانب. تركيا أيضا مفيدة لنا تقريبا في كل المجالات الزراعة والصناعة والتجارة والمواصلات والسياحة وكل شيء بل إنني لا أرى ضير أن يتم دمج كل المؤسسات السورية بنظيرتها التركية وبذلك يكون قد تحقق التعاون المثالي المطلوب بين المسلمين والذي أمرنا به الدين الحنيف. ومن يستطيع أن يقول أني مخطئ فليتفضل مع التبرير؟
بالمختصر إلغاء دولة اسمها سوريا و إلحاقها بتركيا وانتهى الأمر ربما هذا الذي ترمي إليه ولم تجرؤ على قوله
ليت هذا يحدث ياالجزائري، ليتها تسقط الحواجز / الحدود التي رسمها الإستعمار لنا، بدل أن تكون الدول المتجاورة في صراع أبدي لا طائل منه، الصراع الجزائري- المغربي خير مثال.
سوريا بحاجة إلى 10 سنوات لبناء جيش قوي ، جيش تركي بكامل عتاده لحماية سوريا من خطر الكيان الصهيوني أمر لا مفر منه وإلا فإن الصهاينة سيصلون حدود تركيا .كم أود لو أن الجيوش العربية تقوم بهذه المهمة ولكن هذا أمر صعب المنال بل إنه فقط من الخيال . لا يوجد بيننا خالد إبن الوليد ولا يوجد لدينا صلاح ألدين
كيف لتركيا أن تحمي سوريا من الصهاينة وهي مطبعة معهم و ضمن حلف الناتو
الحرب التركية ضد الصهاينة قادمة مهما طال الزمن فبناء الجيش السوري الجديد وتقديم الدعم له وكل الدعم من قبل الأتراك واجب عليهم من النظرة الاستراتيجية وكذلك من أمن الدولة التركية
مجرد معلومة حققت تركيا الاكتفاء بالسلاح من صناعة المسدسات والمدافع إلى فخر تركيا الطائرات النفاثة بدون طيار وهي عبارة عن حاسوب طائر مكون من 20 مليون سطر يتطلب فريقا لا يقل من 400 إلى 500 مهندس يستطيع من خلاها الطيار رؤية العالم كله داخل الخوذة أي ضرب الهدف بمجرد ما يأتيه تنويه إخطار قبل أن تلاحظه الرادارات و بهذا البرنامج يتفوق على تكنولوجيا مقاتلات أف 35 بنسبة 80% مقارنة بحوالي 20% عام 2003 خلال مسيرة واحد وعشرين سنة فقط !! ذكر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام عن القوى الصاعدة في تجارة السلاح عالميا أن تركيا واحدة من 4 دول تمتلك شركات عسكرية هي الأسرع نموا في إنتاج الأسلحة اما الشق المدني لو أخذنا ع سبيل المثال قطاع المقاولات حققت تركيا المركز الثالث في قائمة افضل 250 شركة مقاولات دولية بعدد 40 شركة بعد أمريكا41 شركة كما أن مشروع نقل الغاز عبر سوريا سيعزز من دور الشراكة بين البلدين مستقبلا نستنتج من ذلك هناك افاق واعدة ومستقبل كبير و مشرق بين الشعبين الشقيقين في مختلف القطاعات يقول الله تعالى في كتابه العزيز (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) والحمدلله