تركيا: نتنياهو وحكومته الحربية أكبر عقبة أمام السلام الإقليمي

أنقرة: قالت وزارة الخارجية التركية، الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحكومته الحربية، أكبر عقبة أمام السلام الإقليمي.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أنه ليس من المستغرب أن تستهدف الحكومة الإسرائيلية تركيا والأمم المتحدة.

وأضافت أن “الحكومة الإسرائيلية الدموية، ارتكبت مجازر بحق أكثر من 40 ألف مدني في غزة دون تمييز بين طفل وامرأة، متجاهلة القانون والأعراف الدولية، وارتكبت إبادة جماعية على مرأى العالم، ولم تجلب سوى الاحتلال والمجازر وإرهاب الدولة في منطقتها وخارجها.

وفي هذا الصدد، قالت الخارجية التركية: “ليس من المفاجئ أن تستهدف بلادنا والأمم المتحدة”.

وشددت على أن “الخطابات كانت انعكاسا لعجز إسرائيل، التي تمارس إرهاب الدولة في فلسطين ولبنان وسوريا، والعزلة التي تتعرض لها على الساحة الدولية”، مشيرة إلى أن “العائق الأكبر أمام السلام الإقليمي هو نتنياهو وحكومته الحربية”.

وأردفت الخارجية التركية، أن “عضو حكومة نتنياهو المعني (وزير الخارجية يسرائيل كاتس)، الذي يحاول إطالة حياته السياسية من خلال نشر الحرب في المنطقة، يلجأ إلى اتهامات منخفضة المستوى لمصالحه الشخصية، ولا نعيرها أي اهتمام كما في كل مرة”.

(الأناضول)