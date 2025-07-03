تركيا: هبوط معدل التضخم إلى 35%

إسطنبول – رويترز: أظهرت بيانات رسمية أمس الخميس أن معدل التضخم السنوي في تركيا انخفض أكثر قليلاً من المتوقع إلى 35.05 في المئة في يونيو/حزيران، وإلى 1.37 في المئة على أساس شهري.

وتدعم هذه البيانات توقعات خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وقال معهد الإحصاء التركي إن تضخم أسعار المواد الغذائية والمشروبات انخفض 0.27 في المئة عن الشهر السابق. وانخفض التضخم السنوي من ذروة بلغت 75 في المئة في مايو/أيار 2024.

وتوقع خبراء في استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي 35.2 في المئة وأن يبلغ المعدل الشهري 1.45 في المئة في يونيو/حزيران.