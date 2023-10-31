تركيا والإمارات تهدفان إلى رفع مبادلاتهما التجارية إلى 25 مليار دولار سنوياً

■ إسطنبول – الأناضول: قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، أمس الثلاثاء أن بلاده والإمارات تهدفان لرفع التبادل التجاري إلى 25 مليار دولار سنوياً خلال وقت قصير بفضل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين التي دخل حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من مطلع سبتمبر/أيلول الماضي.

وبحسب الوزير التركي فإن اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة سينعكس إيجاباً على العلاقات التجارية والاقتصادية بين أنقرة وأبو ظبي، واصفاً الاجتماع بـ «المثمر للغاية».

وحول تفاصيل بروتوكول اجتماع الدورة الأولى للجنة الاقتصادية التجارية المشتركة، قال بولاط أنه يشمل العديد من الأنشطة المختلفة مثل التجارة الثنائية، والاستثمار، والمقاولات والجمارك والتعاون في البلدان الأخرى، والتحوّل الأخضر.

وأضاف أن «دولة الإمارات العربية المتحدة وقعت اتفاقية شراكة واستثمار بقيمة 7.8 مليار دولار في تركيا، حيث دخلت في شراكات في العديد من القطاعات، من التمويل إلى الخدمات اللوجستية إلى التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى ذلك استثمرت الشركات التركية أكثر من 350 مليون دولار في الإمارات».

وأوضح أن قطاع المقاولات التركي أنجز 141 مشروعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحقق حجم أعمال يقارب 13 مليار دولار، مبينا أن هناك فرصا استثمارية متبادلة في كلا البلدين».

وأضاف أن المستثمرين الأتراك «يتابعون بشكل وثيق جهود دولة الإمارات لتنويع مصادرها في مجالات أخرى غير النفط، ولدى شركات المقاولات أعمال عالية الجودة للقيام بأعمال في أسعار تنافسية ضمن مشاريع رؤية الإمارات 2030.»

وعن آفاق التعاون قال الوزير التركي «كلا البلدين مصممان على الجمع بين مجالات التميز الخاصة بهما ونقل تعاونهما إلى بلدان ثالثة، ومع خطوط النقل البري والسكك الحديدية التي تبدأ من البصرة وتصل إلى الاتحاد الأوروبي عبر العراق وتركيا، فإن البضائع التي يتم تسليمها عادة إلى أوروبا من الخليج في شهر واحد، سيتم تسليمها إلى الاتحاد الأوروبي في 4 أيام فقط».