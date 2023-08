تركيا وجّهت “تحذيرا” لروسيا بعد استهدافها سفينة شحن في البحر الأسود- (فيديو)

أنقرة: أعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن بلاده طلبت من روسيا تفادي المزيد من التصعيد بعد إطلاق البحرية الروسية طلقات تحذيرية على سفينة شحن في البحر الأسود نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت الرئاسة التركية “تم تحذير محاورينا في روسيا لتجنب مثل هذه الإجراءات التي قد تصعّد التوترات في البحر الأسود”.

كانت السفينة “سوكرو أوكان” المملوكة لشركة تركية ترفع علم بالاو عندما أطلقت عليها البحرية الروسية طلقات تحذيرية الأحد الماضي.

بعد ذلك، صعد أفراد من الجيش الروسي إلى السفينة لإجراء تفتيش، قبل السماح لها بمواصلة الإبحار باتجاه ميناء إسمايل الأوكراني.

جاء الحادث في خضم تصاعد الهجمات في منطقة البحر الأسود عقب قرار روسيا عدم تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الشهر الماضي.

Russian servicemen conduct an inspection of the Palau-flagged bulk carrier ‘Sukru Okan’, sailing to the Ukrainian port of Izmail after ‘failing to comply with the requirement to stop’ transmitted over the radio. pic.twitter.com/i0AYqKAkQ2

— RT (@RT_com) August 17, 2023