سياسة | دولي

تركيا و10 دول عربية تؤكد دعم وحدة سوريا وتدين اعتداءات إسرائيل- (بيان) 

منذ ساعة واحدة

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أنقرة: أكدت تركيا و10 دول عربية، الخميس، دعمها أمن سوريا ووحدتها واستقرارها ورفض كل التدخلات الخارجية في شؤونها، مُدينة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على البلاد.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية تركيا والأردن والإمارات والبحرين والسعودية والعراق وسلطنة عُمان وقطر والكويت ولبنان ومصر.

كما دعا البيان المشترك مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي السورية المحتلة، ووقف جميع الأعمال العدائية الإسرائيلية.

ويأتي البيان ردا على العدوان الإسرائيلي على 4 محافظات سورية الأربعاء، وقصفها رئاسة هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي لإبعاد الحكومة عن حل أحداث الشغب في السويداء، في مسعى لإحداث فتنة وشرخ بين مكونات الشعب السوري وخلق واقع انفصالي في المحافظة الواقعة جنوبي سوريا تحت ذريعة “حماية الدروز”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 17, 2025 الساعة 8:57 م

    ههه شر البلية ما يضحك حقا وصدقا، عصابة تل أبيب يا حبيب لا تكترث بالتنديدات هي لا تفهم إلا لغة الحرب والرصاص يا جساس ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

    رد

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