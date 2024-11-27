سياسة | دولي | تركيا

تركيا: يجب الضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف النار في لبنان

27 - نوفمبر - 2024

حجم الخط
1

أنقرة: دعت وزارة الخارجية التركية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لدفعها إلى الالتزام حرفيا بوقف إطلاق النار والتعويض عن الأضرار التي ألحقتها بلبنان.

ورحبت الخارجية التركية في بيان، الأربعاء، باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي بدأ سريانه فجر اليوم.

وقالت في هذا الخصوص: “نرحب بالنتيجة الإيجابية التي أسفرت عنها المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان ونأمل أن يكون دائما”.

وذكر البيان أن تركيا مستعدة لتقديم الدعم اللازم لإحلال السلام الداخلي في لبنان.

وأضاف: “بهذه المناسبة، نود أن نذكّر أنه من أجل ضمان السلام والاستقرار في المنطقة، لا بد من إعلان وقف دائم وشامل لإطلاق النار بغزة في أقرب وقت، ويجب على إسرائيل إنهاء سياساتها العدوانية”.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 27, 2024 الساعة 9:21 ص

    تركيا صارت في هذا الزمان أفضل من عرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم جميعا بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منهم جميعا شر انتقام ✌️🇹🇷🇵🇸✌️

    رد

أخبار ذات صلة

المرزوقي لـ”القدس العربي”: “مادلين” أدت مهمتها باقتدار وأوقعت الاحتلال في فخ إعلامي وأخلاقي مُحكم
منذ 6 دقائق
لا لـِ«اسرائيل» وحربها… ولا للتسليم بالاحتلال
منذ 14 ساعة
إعلام عبري: توافق أمريكي إسرائيلي لإنهاء مهمة اليونيفيل بجنوب لبنان
منذ 16 ساعة
حماس: المقاومة تدير حرب استنزاف ونتنياهو يبحث عن وهم النصر المطلق
منذ 17 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية