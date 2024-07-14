سياسة | دولي | تركيا

تركيا: يجب الضغط على إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار بغزة

14 - يوليو - 2024

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إسطنبول: أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، على ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل أن تقبل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، بعد لقاء ثنائي جمعهما في قصر دولمة بهتشة، بإسطنبول.

وقال فيدان: “مع الأسف الجانب الإسرائيلي يفسر قبول حماس الشروط (وقف إطلاق النار) على أنه ضعف واستسلام”.

وحذر من أنّ التفسير الإسرائيلي يعدّ “خطيرا جدا”.

ووصف فيدان ذلك بأنه “حسابات استراتيجية في غاية الخطورة”.

وبيّن أنّ التحرك بناء على الموقف الإسرائيلي سيتسبب بـ”إراقة المزيد من الدماء والدموع وحدوث مأساة أكبر وسيدفع المنطقة بأكملها في نار أكبر”.

وفي رده على سؤال حول وقف إطلاق النار في غزة، أشار فيدان إلى أنهم يبقون قضية غزة على رأس جدول أعمالهم.

ولفت إلى أهمية وقف المأساة الإنسانية في القطاع في أسرع وقت ممكن.

وذكر فيدان أنهم بحثوا مسألة وقف إطلاق النار في غزة مع نظيره السعودي.

(الأناضول)

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