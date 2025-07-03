تركي آل الشيخ يلمح لعودة الملاكم البريطاني تايسون فيوري من الاعتزال

لندن: ألمح تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، إلى أن الملاكم البريطاني تايسون فيوري سيعود من الاعتزال وسيلعب العام المقبل.

وقرر فيوري اعتزال الملاكمة عقب خسارته أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ولم يواجه فيوري بعد غريمه اللدود البريطاني أنتوني جوشوا، الذي تلقى هزيمة ساحقة بالضربة القاضية أمام مواطنه دانيال دوبوا على ملعب ويمبلي العريق العام الماضي.

وقال آل الشيخ في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: “سيعود (ملك الغجر). لقد تحدثت معه، ولدي وعد منه بمشاركته في موسم الرياض عام 2026. لدينا أرنب لنصطاده”.

وربما تلمح هذه الرسالة إلى نزال مع أوسيك، بعد أن وصف فيوري الملاكم الأوكراني بـ”الأرنب” خلال التحضيرات لمواجهاتهما.

وسوف يصبح أوسيك بطل العالم للوزن الثقيل بلا منازع مرتين إذا تمكن من هزيمة دوبوا في ويمبلي في وقت لاحق من هذا الشهر، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

(د ب أ)