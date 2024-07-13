تروث أوت: بايدن قال إنه لن يزود إسرائيل بقنابل تزن 2000 رطل ولكنه أرسل منها بالفعل 14 ألف قنبلة

واشنطن- “القدس العربي”: في مؤتمره الصحافي الذي طال انتظاره يوم الخميس الماضي، ادعى الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يزود إسرائيل بالقنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل والتي تستخدمها القوات الإسرائيلية لقتل الفلسطينيين في غزة – وهو تصريح غير صحيح على الإطلاق.

تشانغ: تعليقات بايدن تذكرنا دائماً بأن الرئيس الأمريكي يدعم الإبادة الإسرائيلية الجماعية للفلسطينيين بدون شرط

منذ أكتوبر/تشرين الأول فقط، أرسل بايدن أكثر من 10 آلاف من هذه القنابل شديدة التدمير لاستخدامها في الهجوم الإسرائيلي – مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا خطأ آخر من أخطاء بايدن أو مجرد كذبة من بايدن مع تراجع دعمه بين الناخبين ذوي الميول الديمقراطية الذين يعارضون الإبادة الجماعية، حسبما قالت شارون تشانغ في مقال نشره موقع ” تروث أوت”.

وقال بايدن “كل هذا الانتقادات بشأن – لن أقدم لهم الأسلحة التي يحتاجونها”، في إشارة على الأرجح إلى المشاجرة الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي نجح في إرغام الإدارة على إطلاق شحنة من القنابل التي تزن 500 رطل بعد انتقاد إدارة بايدن لامتناعها عن تسليمها.

وأضاف “أنا لا أقدم القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل. ولا يمكن استخدامها في غزة أو أي منطقة مأهولة بالسكان من دون التسبب في مأساة إنسانية كبيرة وأضرار جسيمة”.

لكن خلال الأشهر التسعة الماضية وحدها، أرسل مسؤولو بايدن ما لا يقل عن 14 ألف قنبلة بوزن 2000 رطل إلى إسرائيل، حسبما ذكرت وكالة رويترز في يونيو/حزيران – بالإضافة إلى 6500 قنبلة بوزن 500 رطل، و2600 قنبلة بوزن 250 رطلاً ، و3000 صاروخ هيلفاير ، و1000 قنبلة خارقة للتحصينات غير محددة ، من بين ذخائر أخرى.

وقالت تشانغ :”لقد تم استخدام كل هذه الأسلحة لقتل الفلسطينيين وتدمير أحياء بأكملها في الهجوم الإسرائيلي الإبادي على غزة. إذا لم يكن بايدن يعتقد حقًا أن هذه القنابل – التي تم إنشاؤها لاختراق الهياكل الخرسانية العميقة تحت الأرض لضرب الأهداف العسكرية أو خلق انفجارات بأقطار ضخمة على مستوى السطح – يجب استخدامها في المناطق المدنية، لما كان قد أرسلها إلى إسرائيل بكميات كبيرة وسط مذبحة الفلسطينيين”.

ومن الممكن أن يكون بايدن يشير إلى شحنة واحدة من 1800 قنبلة تزن 2000 رطل والتي تم تعليقها منذ مايو/أيار، عندما بدأت إسرائيل غزوها لرفح – وهي الخطوة التي ادعت الإدارة ذات يوم أنها ستكون خطًا أحمر لمسؤولي بايدن.

تشانغ: لقد تم استخدام كل هذه الأسلحة (الأمريكية) لقتل الفلسطينيين وتدمير غزة

ولكن التوقف عن إرسال شحنة واحدة لا يعدو كونه قطرة في بحر، ذلك أن الإدارة أرسلت إلى إسرائيل 14 ألف قنبلة من هذا النوع خلال الأشهر التسعة الماضية. وهذا يكفي لإسقاط خمسين قنبلة تزن الواحدة منها ألفي رطل على غزة يومياً ـ وهي المنطقة التي تعادل مساحتها تقريباً مساحة مدينة لاس فيغاس ـ وهذا لا يشمل حتى عشرات الآلاف من القنابل التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل على مدى عقود من الزمان لاستخدامها ضد البالغين والأطفال في فلسطين ولبنان وغيرهما.

وفي مؤتمره، قال بايدن أيضًا إن “الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب”، على الرغم من أن عددًا من التقارير أكدت هذا الأسبوع أن إدارته سترسل 1700 قنبلة أخرى تزن 500 رطل إلى إسرائيل – قنابل ذات نصف قطر انفجار أصغر من القنابل التي تزن 2000 رطل، ولكنها تتمتع بنفس القدر من القوة للقتل والتدمير داخل هذا النطاق. أدى هجوم في مايو/أيار استخدمت فيه إسرائيل قنبلتين أمريكيتين الصنع تزن كل منهما 250 رطلاً على ملجأ للنازحين إلى استشهاد 45 فلسطينيًا على الأقل وإصابة 249 آخرين.

وعلى الرغم من أن بايدن ارتكب عدة زلات محرجة خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس – مثل الإشارة إلى كامالا هاريس باسم “نائبة الرئيس ترامب” – إلا أن الخبراء أشادوا ببايدن على تصريحاته حول السياسة الخارجية، قائلين إنها كانت نقطة مضيئة في مجموعة من التصريحات المثيرة للقلق.

ولكن تعليقاته بشأن غزة، وخاصة بشأن القنابل التي تزن 2000 رطل، كانت مزعجة لأولئك الذين يراقبون الإبادة الجماعية عن كثب.

على سبيل المثال، وصف بايدن حملة التجويع الإسرائيلية والحصار شبه الكامل للمساعدات الإنسانية في غزة – والذي قال خبراء الأمم المتحدة إنه يشكل “عنفًا إبادة جماعية” – بأن إسرائيل “أحيانًا” تكون “أقل تعاونًا” في السماح للمساعدات بالدخول إلى غزة. بالنسبة للكثيرين، تمثل تعليقات بايدن تذكيرًا آخر بأنه سيدعم الإبادة الجماعية الإسرائيلية دون قيد أو شرط بغض النظر عن التكلفة البشرية – ودون مراعاة غضب دائرته الانتخابية في الداخل.

وقال بايدن، ربما بنظرة ثاقبة : “أرقامي في إسرائيل أفضل من هنا”.