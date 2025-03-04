ترودو: كندا ستفرض على الولايات المتحدة رسوما جمركية انتقامية

مونتريال: أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الإثنين أنّ بلاده ستفرض اعتبارا من الثلاثاء رسوما جمركية على الواردات الأمريكية ردّا على فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء مماثلا، مؤكدا أنّ “لا شيء يبرر هذه الإجراءات الأمريكية”.

وقال ترودو في بيان إنّه “إذا دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية حيّز التنفيذ، فإنّ كندا ستردّ اعتبارا من منتصف الليل بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على ما قيمته 155 مليار دولار من البضائع الأمريكية”.

وأتى بيان ترودو بعيد إعلان ترامب أنّه “لم يعد هناك من مجال” للمكسيك وكندا لتجنّب زيادة الرسوم الجمركية المقرّر أن تدخل حيّز التنفيذ فجر الثلاثاء.

وفي مطلع شباط/ فبراير، كشف ترامب عن رسوم جمركية واسعة النطاق على كندا والمكسيك، لكنّ هذه الرسوم البالغة نسبتها 25 بالمئة تم تعليقها مؤقتا بعد تعهّد قال الرئيس الأمريكي رامب إنه تلقّاه من البلدين بضبط الحدود والتصدي للإتجار بالفنتانيل.

والإثنين، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أنّ الرسوم الجمركية التي يسعى ترامب لفرضها على السلع الكندية تمثّل “تهديدا وجوديا” لبلادها.

وقالت جولي “نعلم أنه تهديد وجودي لنا وأنّ آلاف الوظائف هي على المحكّ في كندا”.

(أ ف ب)