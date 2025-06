ترودو: لا ينبغي لأحد في كندا أن يخاف من وصف نفسه بالصهيوني.. أنا صهيوني- (فيديو)

“القدس العربي”: قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه “لا ينبغي لأحد في كندا أن يخاف من وصف نفسه بالصهيوني. أنا صهيوني”.

وجاءت تصريحات ترودو خلال مشاركته في المنتدى الوطني لمكافحة معاداة السامية، أمس الخميس، في أوتاوا.

وصوَّر ترودو الصهيونية على أنها تعني الإيمان “بحق الشعب اليهودي، مثل جميع الناس، في تحديد مستقبلهم”.

ولم يسلط رئيس الوزراء المنتهية ولايته الضوء على أنها أيديولوجية عنصرية تدعو إلى التطهير العرقي للفلسطينيين من أراضيهم.

⚡️🇨🇦JUST IN: Canada’s PM Justin Trudeau:

No one in Canada should ever be afraid to call themselves Zionists, I am a Zionist.pic.twitter.com/noPgQAcOSC

