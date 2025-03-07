سياسة | دولي

ترودو: لا ينبغي لأحد في كندا أن يخاف من وصف نفسه بالصهيوني.. أنا صهيوني- (فيديو)

7 - مارس - 2025

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو

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“القدس العربي”: قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه “لا ينبغي لأحد في كندا أن يخاف من وصف نفسه بالصهيوني. أنا صهيوني”.

وجاءت تصريحات ترودو خلال مشاركته في المنتدى الوطني لمكافحة معاداة السامية، أمس الخميس، في أوتاوا.

وصوَّر ترودو الصهيونية على أنها تعني الإيمان “بحق الشعب اليهودي، مثل جميع الناس، في تحديد مستقبلهم”.

ولم يسلط رئيس الوزراء المنتهية ولايته الضوء على أنها أيديولوجية عنصرية تدعو إلى التطهير العرقي للفلسطينيين من أراضيهم.

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  1. يقول ابوعمر:
    مارس 8, 2025 الساعة 8:13 ص

    ولماذا لاتكون هندي احمر..فالصهيونية اصبحت ماركة عروبية اماراتية خاصة..وخالصــــــــــــــــــة

    رد
    1. يقول Hmz-Algeria:
      مارس 8, 2025 الساعة 3:14 م

      صدقت

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