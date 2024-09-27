ترودو يندد بتعرض نساء محجبات لاعتداء في مدينة كندية

اوتاوا: ندد رئيس وزراء كندا جاستن ترودو الجمعة بتعرض نساء محجبات لاعتداء عنيف في مدينة كندية حيث سبق وأن دان القضاء أحد أنصار تفوق العرق الأبيض بتهمة “الإرهاب” لقتله عائلة مسلمة.

I’m angry to learn that women wearing hijabs were the target of a violent attack in London, and a mosque in Winnipeg was the target of hateful harassment. Islamophobia kills. Whenever we see it, we’ll confront it — and we’ll work to keep our communities safe from it. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 27, 2024

وأعرب رئيس الوزراء الكندي في منشور على منصة اكس عن غضبه بعد إبلاغه “أن نساء يضعن الحجاب كن هدفا لهجوم عنيف” في مدينة لندن في أونتاريو.

كذلك، ندد ترودو بحادث منفصل يتعلق بتلقي مسجد في مكان آخر من البلاد سلسلة مكالمات هاتفية تتضمن مضايقات وكراهية، وسط ارتفاع في التهديدات المعادية للسامية وأيضا للمسلمين.

ووفقا للمجلس الوطني للمسلمين الكنديين، تعرضت امرأتان محجبتان في شوارع لندن هذا الأسبوع للكمات على الوجه من قبل رجل كان يلوح بسكين ويصيح بعبارات معادية للفلسطينيين.

وقالت شرطة لندن إنها ألقت القبض على رجل يبلغ 79 عاما واتهمته بالاعتداء والتخريب، مضيفة أن هذه الجرائم وغيرها يجري التحقيق فيها باعتبارها حوادث “بدافع الكراهية”.

وفي حزيران/يونيو 2021، شهدت المدينة الواقعة جنوب غرب تورنتو جريمة مروعة ذهب ضحيتها أفراد من عائلة مسلمة.

وكانت عائلة أفضل في نزهة مسائية عندما تعرضت للدهس على يد رجل يبلغ 23 عاما ويقود شاحنة صغيرة.

وحُكم على السائق في شباط/فبراير بالسجن مدى الحياة، وهو أول حكم في كندا يربط بين أنصار تفوق العرق الأبيض و”الإرهاب” في جريمة قتل.

(أ ف ب)