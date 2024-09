ترودو يندد بتعرض نساء محجبات لاعتداء في مدينة كندية

اوتاوا: ندد رئيس وزراء كندا جاستن ترودو الجمعة بتعرض نساء محجبات لاعتداء عنيف في مدينة كندية حيث سبق وأن دان القضاء أحد أنصار تفوق العرق الأبيض بتهمة “الإرهاب” لقتله عائلة مسلمة.

I’m angry to learn that women wearing hijabs were the target of a violent attack in London, and a mosque in Winnipeg was the target of hateful harassment.

Islamophobia kills. Whenever we see it, we’ll confront it — and we’ll work to keep our communities safe from it.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 27, 2024